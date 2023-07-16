В банк за квартирой: В ДНР начали строить жилье для льготной ипотеки

Более 1000 жителей новых регионов решили воспользоваться ипотекой под 2% годовых. И число желающих только растет. Для них в 2023 году в ДНР уже строится коммерческое жилье с хорошими, комфортными условиями.

Примечательно, что первый ипотечный кредит по специальной льготной программе под 2% годовых был выдан именно в Донецке. О раскрутке под 2% ипотеки на новых территориях стало известно в начале года. Уже весной вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин объявил о росте спроса на эту льготу. Жители оценили возможность и выгоду - по этой программе можно взять кредит на покупку или строительство жилья в новых регионах, лимит по кредиту - 6 млн руб., первый взнос - от 10% стоимости недвижимости. Программа будет действовать до 31 декабря 2030 года.

- Наша задача - создать механизм финансирования застройщиков. Уже порядка 7 - 8 застройщиков и 32 площадки, на которых застройщики хотят строить жилье, - уточнил вице-премьер.

Всего под программу льготной ипотеки в регионе выделили 112 земельных участков. Застройщики уже завершили подготовительные работы и приступили к строительству нового жилья на пяти площадках в Мариуполе. Суммарная площадь застройки - более 14 га. Новый жилищный комплекс более чем на тысячу квартир планируют построить на проспекте Металлургов (на фото). Это будут многоэтажные дома на 12, 14 и 16 этажей. Кроме этого, новые дома будут возведены на проспектах Нахимова, Металлургов и Мира.

Власти мотивируют и застройщиков. Компаниям, которые будут возводить жилье, окажут максимальную поддержку. По данным Минстроя России на середину июля, четыре крупных застройщика уже зашли в новые регионы. Сегодня 60 земельных участков готовятся к постановке на учет.

По словам Марата Хуснуллина, на новых территориях решается вопрос не только со строительством нового жилья, но восстанавливается разрушенное. Так, в Мариуполе планируется построить 6 тысяч квартир, или 500 тыс. кв. м.