Строительство в ДНР идет по плану

Донецкая Народная Республика и Министерство строительства и ЖКХ России продолжают сотрудничество. Недавно руководитель Минстроя РФ Ирек Файзуллин и врио главы ДНР Денис Пушилин подписали важное соглашение.

- В документе прописаны все этапы взаимодействия и координации деятельности для развития жилищного строительства на территории ДНР в рамках исполнения мероприятий Программы социально-экономического развития нового региона, - заявил Файзуллин.

К ОБЩЕРОССИЙСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Руководитель строительного ведомства подчеркнул, что главная цель - это достижение в регионе среднероссийских показателей уже к 2030 году. Одна из задач - ввод жилья из расчета не менее 0,83 квадратного метра на человека.

- Сегодня уже проработаны земельные участки, организации и нормативная база, которая позволяет осуществлять весь комплекс строительства на территории Донецкой Народной Республики, - сказал Ирек Файзуллин.

- В республике очень востребовано новое доступное жилье, - добавил Денис Пушилин. - Улучшение жилищных условий граждан путем строительства многоквартирных домов, развитие ипотечного кредитования, создание дорожной и коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства - все это очень нужно нашим людям. С учетом опыта Минстроя России, уверен, у нас все получится.

КАК ДЕЛА В МАРИУПОЛЕ

По данным министерства строительства и ЖКХ ДНР, с июня 2022 года в республике восстановлено 1643 многоквартирных дома и 293 индивидуальных жилищных строения.

- Сейчас идет подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду, - рассказали в ведомстве. - Специалисты ремонтируют сети и коммунальные объекты - в нормативное состояние приведены 323 котельные, 20 насосных станций и 206 трубопроводов.

Большая стройка сейчас продолжается в Мариуполе. Здесь специалисты из Санкт-Петербурга завершили ремонт комплекса из восьми домов на проспекте Ленина.

- Эти дома стали первыми в Мариуполе, в которых заработали лифты, система была полностью заменена и находится под контролем обслуживающей организации, - отметили в городской администрации.

Также в морской столице республики сразу три региона-шефа приступили к ремонту трех девятиэтажек из красного кирпича по улице Громовой. Специалисты демонтировали аварийные участки, а сейчас приступили к конструктивам домов.

- В поврежденных от обстрелов квартирах также возводят межкомнатные стены, выполняют демонтаж и замену поврежденных плит перекрытия, - подчеркнул мэр города Олег Моргун. - Проводится замена инженерных сетей. Работы много, говорят строители, но обещают уложиться в ранее обозначенные сроки.

ДВА МИЛЛИОНА КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

Тем временем публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» за время своей деятельности в Донбассе восстановила около 600 многоквартирных домов - а это более двух миллионов квадратных метров жилья.

- Наибольшее количество объектов отремонтировано в Мариуполе и Северодонецке. Масштабные работы также ведутся в Волновахе, Красном Луче и других крупных городах Донбасса, - сообщили «Комсомолке» в «Едином заказчике». - При этом тепловые контуры уже закрыты более чем на 1,5 тыс. объектов, что позволило обеспечить теплом свыше 200 тысяч человек.

Кроме этого, специалисты компании занимаются восстановлением и социальных объектов: уже сделано более 30, площадью свыше 115 тысяч квадратов.

- На всех восстановленных объектах отремонтированы поврежденные несущие конструкции и кровля, заменены окна и двери, произведен ремонт систем отопления и других внутренних инженерных систем, - отчитались в «Едином заказчике». - Для осуществления ремонтно-восстановительных работ в Луганской и Донецкой Народных Республиках «Единым заказчиком» и подрядными организациями мобилизовано более 23 тысяч строителей из числа местных жителей и специалистов из других регионов России.