Двое боевиков «Азова»* обвиняются в расстреле в Мариуполе машины, в которой погибли трое взрослых жителей и ребенок

После освобождения Мариуполя во дворах и на дорогах были сотни могил убитых ВСУ мирных граждан. Фото: Архив Омбудсмена ДНР

Двое боевиков запрещенного в России украинского полка «Азов»* обвиняются в расстреле машины с четырьмя мирными жителями весной 2022 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по итогам совещания, которое провел руководитель СКР Александр Бастрыкин в Мариуполе.

- Продолжается выявление преступлений участников запрещенного в РФ полка «Азов»*. Установлено, что в марте 2022 года военнослужащий полка «Азов»* Максим Рожевецкий в Мариуполе увидел на улице мирную жительницу. Осознавая, что она не представляет опасности, украинский военнослужащий несколько раз выстрелил в нее из автомата. От полученных ранений женщина скончалась, - говорится в сообщении.

Отмечается, что завершено расследование в отношении еще одного участника «Азова»* - старшего пулеметчика Сергея Михайленко. В марте прошлого года в Мариуполе Михайленко совместно с командиром отделения Жучковым, не желая выпускать из города автомобиль «ВАЗ» с местными жителями, расстреляли машину – четверо гражданских лиц, в том числе ребенок, погибли. Расследование в отношении Жучкова продолжается заочно, следствие планирует объявить его в розыск.

Возбужден еще ряд уголовных дел в отношении участников других подразделений ВСУ, причастных к преступлениям против жителей Мариуполя в 2022 году. Старший матрос Дмитрий Егоров из автомата совершил убийство двух мирных граждан. В ближайшее время он будет объявлен в розыск. Младший сержант Юрий Литвиненко производил артиллерийские обстрелы гражданских объектов в населенных пунктах Саханка, Заиченко, Талаковка, Сартана и Старый Крым, точно зная, что там нет военнослужащих РФ. В результате погибли мирные граждане. С Литвиненко проводятся необходимые следственные действия.

Заочно предъявлены обвинения экс-министру обороны Украины Андрею Загороднюку, бывшему первому замкомандующего операцией объединенных сил — начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре, бывшему командующему ОТГ «Донецк» Александру Краснооку, которые подозреваются в причастности к обстрелам, приведшим к гибели 27 мирных жителей ДНР и ЛНР и ранению более 100.

Также Следственный комитет России осуществляет уголовное преследование за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в отношении 178 граждан более 30 стран, в том числе США, Великобритании, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, Франции, Латвии, Литвы, Эстонии, Кореи, Израиля, Грузии, Бразилии. Организована работа по розыску этих лиц.

- В рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ за последние две недели вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых заочно еще 18 иностранцев, — сказано в сообщении.

* Запрещенная в РФ организация.

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