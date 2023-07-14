Денис Пушилин: Процесс пересмотра пенсий жителей ДНР по российским законам будем ускорять

Денис Пушилин на рабочей встрече с Ларисой Толстыкиной обсудили наиболее насущные задачи по соцвыплатам. Фото: ТГ/Пушилин

Процесс пересмотра пенсий жителей ДНР по российским законам будем ускорять. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин на рабочей встрече с заместителем председателя Правительства Ларисой Толстыкиной.

- В переходный период особенно много вопросов у наших жителей по социальным и пенсионным выплатам. В связи с этим обсудили наиболее насущные задачи, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он сообщил, что уже более 168 тысяч граждан обратились за пересмотром пенсий.

- Действительно, существует проблема - талоны на перерасчет выдаются на несколько месяцев вперед. Процесс будем ускорять, но напоминаю, что когда бы пенсионер ни обратился (до 1 марта 2024 года. – Авт.), российская пенсия насчитывается с 1 марта 2023 года, - подчеркнул руководитель региона.

Проживающие в Республике граждане России льготных категорий оформляют федеральные выплаты.

- Их перечень не совпадает с нашим республиканским. Тут как раз и требуется разъяснительная работа сотрудников Министерства труда и соцполитики, - отметил Денис Пушилин.

По его словам, уже 13,2 тыс. человек обратились за материнским капиталом, процесс тоже не быстрый, начались выплаты.

Продолжают осуществляться региональные выплаты – компенсации за ранения и семьям погибших, пострадавшим лицам, чье жилье и имущество было утрачено или повреждено в результате боевых действий, а также на приобретение угля для бытовых нужд.

Также выплачиваются 14 видов социальных пособий, получателями которых являются семьи с детьми, в том числе опекуны и приемные родители, инвалиды и граждане, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. При этом большая часть из них – 8 видов – это выплаты семьям с детьми. Получателями соцпособий на сегодняшний день являются более 131 тыс. граждан.

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