Здравоохранение ДНР пополнилось сотнями выпускников Донецкого медуниверситета. Фото: ТГ/Гарцев

Зарплата медиков в ДНР выросла за полгода на треть. И. о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сегодня во время телеграм-эфира рассказал, благодаря чему повысились выплаты медицинским работникам.

- По состоянию на 1 июня у нас средняя зарплата составила по врачам 59 276 рублей, у среднего медперсонала зарплата выросла до 42 868 рублей, у младшего медперсонала зарплата выросла до 25 631 рубля, иного медперсонала — до 32 000 рублей, — сказал Гарцев.

Он добавил, что в этом году рост фонда заработной платы по сравнению с декабрем 2022 года у врачей составил 30%, у среднего медперсонала — 35%, у младшего — 27%, у иного персонала — до 30%.

Напомним, что зарплата повысилась в соответствии с постановлением Правительства ДНР от 16 марта, которым установлена новая система оплаты труда.

Более 358 млн рублей выплачено в этом году медикам поликлинического звена, а также центральных районных и районных больниц.

- Постановлением Правительства РФ № 2568 введена выплата, которая положена медработникам центральных районных и районных больниц, поликлиническому звену городских больниц, оказывающих помощь по прикрепленному принципу, диагностических отделений, лабораторий, рентген-кабинетов, которые находятся в структуре именно поликлинического звена, станций и отделений скорой помощи, патологоанатомической службы, которые проводят прижизненные исследования. На сегодняшний момент у нас более 11 тыс. медицинских работников получили данные социальные выплаты на общую сумму более 358 млн рублей, — сообщил министр.

Напомним, Правительство РФ с 1 января 2023 года установило дополнительные ежемесячные выплаты в диапазоне от 4,5 тысяч до 18,5 тысячи рублей отдельным категориям медработников.

Также медики ДНР, лечащие раненых, получили за полгода выплаты на общую сумму почти 1,5 млрд рублей.

- Данную выплату в Республике получили 7142 человека на общую сумму более 1 млрд 480 млн рублей, — сказал Гарцев.

Он добавил, что при определении размера выплат учитывается реально отработанное время, выплаты получают медицинские и иные работники по основному месту труда. Работающим по совместительству такие выплаты не положены.

Выплаты установлены постановлением № 479 Правительства России от 27 марта этого года и постановлением № 34-6 Правительства ДНР от 25 мая.

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