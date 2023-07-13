Минтранс ДНР провел рейд в общественном транспорте Шахтерска и Амвросиевки

Специалисты Минтранса продолжают мониторинг пассажирского транспорта в городах Республики. Фото: Минтранс ДНР

Специалисты Минтранса ДНР продолжают мониторинг пассажирского транспорта в городах Республики. Очередные контрольные рейды в этот раз прошли в среду в Шахтерске и Амвросиевке. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного ведомства.

- В этих муниципалитетах сотрудники отдела контроля за соблюдением законодательства на транспорте Минтранса ДНР провели мониторинг 18 транспортных средств. В Шахтерске проинспектировали работу муниципальных маршрутов №№ 12,28,2,5,9,27, в Амвросиевке – межмуниципального маршрута «Донецк-Амвросиевка», - говорится в сообщении.

По результатам обследования установлено, что наиболее распространенными нарушениями являлись неудовлетворительное санитарное состояние салонов транспортных средств, отсутствие в них обязательных информационных надписей.

Специалисты Минтранса продолжают мониторинг пассажирского транспорта в городах Республики. Фото: Минтранс ДНР

- Наряду с осмотром маршрутных автобусов специалисты Министерства также пообщались с пассажирами. В Шахтерске горожане отметили в целом удовлетворительную работу пассажирского транспорта в дневное время, по некоторым маршрутам есть нарекания на графики движения в вечернее время, - рассказали в Минтрансе.

Отмечается, что все выявленные недостатки были зафиксированы для дальнейшей проработки с перевозчиками с целью их устранения.

Также в ходе инспекционных рейдов сотрудники Минтранса проверили состояние автомобильных дорог по одному из маршрутов в направлении отдаленного села в Шахтерском районе.

Напомним, 3 июля врио Главы ДНР Денис Пушилин поручил властям провести проверки технического состояния пассажирского транспорта в регионе. По его словам, фиксируется рост жалоб граждан на неудовлетворительное состояние автобусов. Помимо транспортников рейды проводят муниципальные власти и ГИБДД.

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