Двенадцать талантливых выпускников Донецкого медуниверситета получили премии от фонда Некрасова

Выпускники Донецкого медицинского университета. Фото: скриншот с видео

Двенадцать талантливых выпускников Донецкого медицинского университета получили премии от благотворительного фонда имени Владимира Некрасова.

- Каждый из нас не понаслышке знает о кадровом голоде в медицине региона. Мы вводим различные меры по удержанию специалистов, с 2015 года нам в этом помогает Фонд Некрасова – лучшие выпускники получают гранты. За это время 82 выпускникам нашего Донецкого медуниверситета выдали премии, сегодня еще двенадцать талантливых молодых специалистов получили вознаграждение от фонда, - рассказал в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что эти ребята действительно являются гордостью, потому что отлично зарекомендовали себя на международных и всероссийских олимпиадах, в научно-исследовательской, инновационной деятельности. Некоторые из них принимали участие в СВО.

- Искренне благодарю Владимира Ильича Некрасова и сотрудников фонда за такое большое дело, за системную последовательную помощь, - сказал Денис Пушилин.

Глава региона поздравляю выпускников и при этом выразил надежду, что они останутся работать в регионе.

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