В дом прилетел снаряд: в донецком микрорайоне Абакумова в результате обстрела ВСУ ранена женщина

Раненую госпитализировали в 24-ю больницу города Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

РАЗРЫВЫ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

11 июля в Донецке в микрорайоне шахты Абакумова, что в Кировском районе города, на улице Чайковского ранена мирная жительница. Украинские боевики обстреляли частный сектор. В роковой момент пострадавшая находилась у себя дома. Об этом в своем-телеграм канале сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Хозяйку дома 1970 года рождения на улице Чайковского ранило в результате прямого попадания в частное строение вражеского снаряда, - отметил донецкий градоначальник.

По данным мэра, пострадавшую госпитализировали в горбольницу № 24 Донецка.

ВТОРОЙ ОБСТРЕЛ ЗА ДЕНЬ

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что это был второй обстрел микрорайона шахта Абакумова за день. Ранее были прилеты на улицу Светлогорскую. Там повреждены крыша и остекление одного из частных домов.

С 9:00 до 21:00 11 июля, по информации СЦКК ДНР, территория Донецка 26 раз подвергалась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Куйбышевского, Кировского, Петровского районов и Еленовки украинские боевики выпустили 128 снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО) и четыре ракеты из реактивной системы залпового огня.

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