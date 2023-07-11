В прифронтовой Горловке возобновил работу бассейн

Это единственный функционирующий бассейн в прифронтовой Горловке. Фото: Телеграм Иван Приходько

Бассейн в горловской детско-юношеской спортивной школе № 1 открылся после полутора лет простоя.

«ЗАСУХА» ОТСТУПАЕТ

- Уважаемые жители Горловки, с радостью сообщаю, что в нашем городе возобновляет работу бассейн, - написал в своем телеграм-канале глава администрации прифронтового города Иван Приходько.

Плавательный бассейн не работал с февраля прошлого года из-за проблем с водоснабжением в регионе. Однако сотрудники учреждения все это время ухаживали за ним.

Это единственный функционирующий бассейн в прифронтовой Горловке. Фото: Телеграм Иван Приходько

ПОДАРОК ГОРОЖАНАМ

Инициатором запуска бассейна выступил Иван Приходько на встрече с гражданами.

- Нам собрали систему водоснабжения, поставили накопительные баки, насосы, а также предоставили котельную для нагрева воды, - сообщил ДАН директор детско-юношеской спортивной школы № 1 Эдуард Полепкин.

Иван Приходько (справа) и Эдуард Полепкин. Фото: Телеграм мэра Горловки

Стоимость одного посещения бассейна составляет 110 рублей. Плавательный бассейн, расположенный на улице Мариупольская, 1, будет работать без выходных.

Отметим, что это единственный функционирующий бассейн в прифронтовой Горловке.

График работы: с 06:45 до 18:00.

Информация по телефону: +79494924737.

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