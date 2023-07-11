Ямал восстановит центральный стадион в Волновахе

Специалисты обновят футбольное поле и беговую дорожку, обустроят полосы для прыжков в длину, площадку для воркаута и ГТО. Фото: Пресс-служба губернатора Ямала

Центральный стадион в Волновахе восстановит Ямало-Ненецкий автономный округ. Об этом сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики с ссылкой на пресс-службу губернатора Ямала.

Специалисты обновят футбольное поле и беговую дорожку, обустроят полосы для прыжков в длину, площадку для воркаута и ГТО. Фото: Пресс-служба губернатора Ямала

Специалисты обновят футбольное поле и беговую дорожку, обустроят полосы для прыжков в длину, площадку для воркаута и ГТО. Фото: Пресс-служба губернатора Ямала

- Объект площадью более 16 тысяч метров квадратных отремонтируют в рамках проекта «Спорт во дворе». Специалисты обновят футбольное поле и беговую дорожку, обустроят полосы для прыжков в длину, площадку для воркаута и ГТО, детскую территорию, - говорится в сообщении.

Специалисты обновят футбольное поле и беговую дорожку, обустроят полосы для прыжков в длину, площадку для воркаута и ГТО. Фото: Пресс-служба губернатора Ямала

Там появятся новое озеленение, освещение, трибуны и современное табло. Работы на центральном стадионе завершат до конца этого года.

Специалисты обновят футбольное поле и беговую дорожку, обустроят полосы для прыжков в длину, площадку для воркаута и ГТО. Фото: Пресс-служба губернатора Ямала

Идея о возрождении спортивных и детских объектов принадлежит губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. В рамках проекта восстановят тридцать спортивных объектов Волновахского района. Многофункциональные спортивные площадки, зоны воркаута и детские площадки появятся в восемнадцати населенных пунктах.

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