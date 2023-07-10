Гендиректор Фонда развития территорий посетил крупные предприятия металлургии в Мариуполе

Вместо шлаковых гор «Азовстали» появится экопарк Фото: Александр ИВАНОВ

Генеральный директор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов посетил в Мариуполе пострадавшие в ходе боев «Азовмаш», «Азовэлектросталь», «Азовсталь», а также металлургический комбинат имени Ильича. Его сопровождали представители Министерства промышленности и торговли ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ФРТ.

- Развитие свободной экономической зоны, которая начала действовать на территории четырех новых субъектов РФ по поручению Президента, дает возможность инвесторам реализовать проекты, получив налоговые льготы и ряд преференций. Благодаря этому будут запущены новые предприятия и модернизированы существующие производственные мощности. Конечно, появятся и дополнительные рабочие места. Развитие индустриального потенциала позволит повысить качество жизни граждан, - отметил Ильшат Шагиахметов.

В Мариуполе руководитель Фонда развития территорий также оценил ход работ на объектах коммунальной инфраструктуры, включая и котельную «Новотрубная». Она обеспечит теплом порядка 250 домов и социальных учреждений.

Напомним, на территории «Азовстали» собираются построить индустриальный парк, промышленный технопарк, экопарк и транспортно-логистический центр. Также обсуждается вопрос запуска заводов металлургии и машиностроения, на которых побывал Ильшат Шагиахметов. Возможно, удастся найти инвесторов для этих крупных предприятий промышленности.

Президент России Владимир Путин в конце июня подписал федеральный закон, в соответствии с которым в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях создается свободная экономическая зона. Особый налоговый режим будет действовать до 31 января 2050 года. Управляющей компанией СЭЗ назначен Фонд развития территорий.

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