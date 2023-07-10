Небольшие предприятия смогут воспользоваться пониженным единым социальным налогом. Фото: Минпромторг ДНР

Малому и среднему бизнесу в Донбассе упростили доступ к господдержке. Президент России Владимир Путин подписал закон № 292-ФЗ, который позволяет малому и среднему бизнесу новых регионов получить статус МСП и претендовать на меры государственной поддержки уже с этого года. Документ опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Ранее претендовать на господдержку с 2023 года могли лишь вновь созданные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях хозяйствующие субъекты, а действовавшие там ранее — с 2024-го на основании налоговой отчетности за нынешний год.

Теперь, согласно документу, юрлица будут внесены в реестр МСП на основании данных Росстата о среднесписочной численности работников за последний доступный отчетный месяц. Претендовать на господдержку они смогут после внесения в единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений об их регистрации. Датой внесения данных будет считаться 10 января 2023 года вне зависимости от даты подачи документов.

Таким образом, для предприятий из четырех новых регионов упрощается получение статуса МСП, который дает доступ к мерам поддержки. Также, согласно новому закону, небольшие организации с этих территорий смогут воспользоваться пониженным единым социальным налогом (ЕСН). Особый регламент будет действовать до 10 июня 2024 года.

Ранее в Совете Федерации отметили, что закон ускорит интеграцию экономики новых регионов.

- Устанавливается переходный механизм, обеспечивающий включение в срок до 10 июня 2024 года в Единый реестр субъектов МСП юридических лиц, которые действовали на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на момент вхождения и образования в составе РФ новых субъектов, — сообщил член комитета СФ по экономической политике Дмитрий Ворона.

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