Денис Пушилин: Переход абонентов Донецка и Макеевки на расширенный график подачи воды вызвал полярные мнения среди пользователей

Жители жалуются на несоблюдение графика и слабый напор воды. Фото: ГУП «Вода Донбасса»

Переход абонентов Донецка и Макеевки на расширенный график подачи воды с начала текущего месяца вызвал полярные мнения среди пользователей. Об этом сегодня заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин на еженедельном совещании с председателем Правительства ДНР Евгением Солнцевым, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

- Переход абонентов Донецка и Макеевки на расширенный график подачи воды с начала текущего месяца вызвал полярные мнения среди пользователей. Примерно 80% опрошенных подтверждают подачу воды через день согласно новому графику. Остальные отмечают, что ситуация с водоснабжением так и не улучшилась: есть жалобы на отсутствие поступления воды в ряде многоквартирных домов, на несоблюдение графика подачи, слабый напор, плохое качество воды, а также многочисленные аварии на водопроводных сетях, - написал в своем телеграмм-канале руководитель региона.

Он отметил, что наибольшее количество жалоб поступило от жителей Кировского района Донецка.

- Поручил Министерству строительства и ЖКХ совместно с ГУП «Вода Донбасса» и местными администрациями организовать выезд профильных специалистов по адресам, откуда поступает наибольшее количество жалоб, выявить и устранить имеющиеся проблемы, - сообщил Пушилин.

Напомним, что с 30 июня в Макеевке и с 1 июля в Донецке вода стала подаваться в вечернее время один раз в двое суток. До этого ее подавали жителям один раз в три дня.

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