ДНР работает над подключением к Всероссийской программе «Пушкинская карта»

Номинал карты составляет 5000 рублей в год, средства зачисляет государство. Фото: ТГ/Толстыкина

Всероссийская программа «Пушкинская карта» станет доступной в Донецкой Народной Республике. Сейчас власти Республики работают над подключением к «Пушкинской карте». Об этом сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- Донецкая Народная Республика работает над подключением к Всероссийской программе «Пушкинская карта». С ее помощью ребята от 14 до 22 лет смогут оплачивать походы в театры, музеи и кинотеатры, на концерты и выставки, написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

Номинал карты составляет 5000 рублей в год, средства зачисляет государство. Деньги школьникам и студентам будут поступать на карту каждый год до момента, пока ее держателю не исполнится 23 года.

- В ДНР «Пушкинская карта» начнет работать после стабилизации обстановки. Партнером программы станет Промсвязьбанк. Отмечу, что картой, выданной на территории Республики, можно будет воспользоваться во всех регионах Российской Федерации, - рассказала вице-премьер.

Напомним, «Пушкинская карта» – это программа по социальной поддержке молодежи для повышения доступности организаций культуры. Она была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства.

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