Артисты Донецкой муздрамы приняли участие в Российской креативной неделе в Москве

«Российская креативная неделя» проходит в Москве в четвертый раз и является крупнейшим событием в этой индустрии. Фото: Донецкий драмтеатр

С 3 по 9 июля в Москве проходило масштабное федеральное мероприятие - «Российская креативная неделя». Помимо деловой программы форума на более чем 60 столичных площадках была представлена и фестивальная – «Москва Фест 2023».

Все зоны объединены под названиями, связанными с креативными индустриями и местами, в которых они находятся: «Модный проспект», «Кинобульвар», «Книжный город», «Дизайн-квартал», «Музыкальный перекресток», «Арт-район» и «Улица видеоигр». В течение двух дней на площадке «Площадь театров» выступали артисты Донецкого музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна. 6 июля на Пушкинской площади они показали литературно-музыкальную композицию режиссера Игоря Рыбчинского по произведениям Сергея Михалкова «Дело было вечером». Московские зрители очень тепло встретили динамичную постановку, наполненную современной музыкой, юмором и детской непосредственностью.

«Российская креативная неделя» проходит в Москве в четвертый раз и является крупнейшим событием в этой индустрии. Фото: Донецкий драмтеатр

Известные и любимые с юных лет стихотворные строки классика советской литературы Александра Арнаутова, Мария Молодова, Валентина Саврасова и Дмитрий Федоров представили как цельное театральное действо, где на глазах у зрителей происходила трансформация из образа в образ. На второй показ, который состоялся 7 июля на ВДНХ у фонтана «Дружба народов», пришел президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин.

- Мы давно дружим с театром имени Бровуна. Многие его артисты стали лауреатами нашего песенного конкурса «Красная гвоздика». Каждый год открываем все новых и новых певцов и музыкантов. Мы уже стали родными. Насколько мы любим Донецк, город роз, настолько любим театр Бровуна. Мы идем по жизни вместе, у нас есть будущие проекты, - поделился Андрей Константинович.

«Российская креативная неделя» проходит в Москве в четвертый раз и является крупнейшим событием в этой индустрии. Фото: Донецкий драмтеатр

Генеральный директор-художественный руководитель Донецкой муздрамы Наталья Волкова поблагодарила Андрея Батурина за высокую оценку работы артистов и рассказала о работе с подрастающим поколением.

- В этом году мы много сделали для молодежи в рамках цикла «Культура для школьников». Были специально созданы программы, рассчитанные на детские аудитории, с учетом возрастной специфики. Часть из них показывали в течение учебного года, другие были разработаны к началу летних каникул. «Дело было вечером» и «Сказку о попе и его работнике Балде» увидели воспитанники 27 пришкольных лагерей Республики. Наш театр имеет большой опыт работы на выездных площадках. Однако мы впервые принимаем участие в таком масштабном мероприятии в столице нашей родины. Отрадно осознавать, что креативные инициативы в области культуры получают поддержку со стороны государственных структур, тем самым дается высокая оценка положительного влияния творческого контента на общественные институты, – отметила Наталья Марковна.

«Российская креативная неделя» проходит в Москве в четвертый раз и является крупнейшим событием в этой индустрии. Фото: Донецкий драмтеатр

«Российская креативная неделя» проходит в Москве в четвертый раз и является крупнейшим событием в этой индустрии, объединяя бизнес-форум и фестиваль искусств. В мероприятии принимало участие около 2,8 миллионов гостей и участников из 19 стран мира.

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