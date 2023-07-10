Не оставим без помощи

Гумпомощь для жителей прифронтовой зоны.

На регулярной основе администрация Ясиноватой доставляет гумпомощь для жителей прифронтовой зоны. Недавно наборы от депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского и просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» получили жители поселков Яковлевка и Каштановое.

- Нам помогают с самого начала вооруженного конфликта. Это доказывает единство, душевность и сострадание людей из России. Доказывает и то, что русские своих не бросают, - уверена жительница Ясиноватой Галина Романюк. - Я считаю, что истории волонтеров, которые, рискуя жизнью, отправляются в зону боевых действий, чтобы накормить людей, и рассказы о том, как в самое трудное время - летом 2014-го - в Донбасс начали прибывать первые белые грузовики МЧС России с помощью, должны войти в учебники по истории.

Помощь, кстати, бывает совершено разной. Вот, например, Камчатский край передал в подшефные районы ДНР пищевую добавку омега-3 из дикого тихоокеанского лосося производства Тымлатского рыбокомбината.

- Мы передали более 2,5 тысячи упаковок полезной пищевой добавки для детей и нуждающихся пенсионеров, которые проживают в городе Светлодарск и поселке городского типа Мироновский, - рассказал полномочный представитель губернатора Камчатского края Иван Джуляк.

А Хабаровский край передал подшефному Дебальцеву книги - произведения дальневосточных писателей, русские народные сказки, литературу для самообразования и детские журналы.

- Мы надеемся, что наши книги понравятся читателям Дебальцева, и ребята познакомятся с творчеством дальневосточных авторов, - признается директор краевой детской библиотеки имени Наволочкина Ольга Ракова. - Мы готовы и в дальнейшем оказывать содействие в пополнении книжного фонда коллегам из ДНР.

Колоссальную помощь общественники и регионы-шефы оказывают и медицине республики. Фонд «География сердца» и общественная организация «Вече» при поддержке первого Донецкого армейского корпуса доставили в больницы Иловайска и Харцызска медоборудование и лекарства.

- Все эти медицинские инструменты и вспомогательные комплектующие нам очень нужны для оказания помощи больным, для них это жизненно необходимо, - сказал врач-анестезиолог Иловайской узловой больницы Владислав Четвертик.

Также помощь получила и Горловская больница № 2. Сюда активистки «Женского движения Единой России» доставили современный аппарат УЗИ. Мед-

оборудование помогли приобрести неравнодушные жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Новое оборудование предоставляет возможность проводить раннюю диагностику заболеваний и ранений при большом поступлении пострадавших в результате обстрелов города, - говорит главврач больницы Нелли Якуненко - Мы обслуживаем не только Горловку, но и близлежащие города, поэтому очень благодарны за такую необходимую помощь.