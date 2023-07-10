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Политика10 июля 2023 13:51

Не оставим без помощи

Нуждающиеся получают продукты, средства личной гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Гумпомощь для жителей прифронтовой зоны.

Гумпомощь для жителей прифронтовой зоны.

На регулярной основе администрация Ясиноватой доставляет гумпомощь для жителей прифронтовой зоны. Недавно наборы от депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского и просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» получили жители поселков Яковлевка и Каштановое.

- Нам помогают с самого начала вооруженного конфликта. Это доказывает единство, душевность и сострадание людей из России. Доказывает и то, что русские своих не бросают, - уверена жительница Ясиноватой Галина Романюк. - Я считаю, что истории волонтеров, которые, рискуя жизнью, отправляются в зону боевых действий, чтобы накормить людей, и рассказы о том, как в самое трудное время - летом 2014-го - в Донбасс начали прибывать первые белые грузовики МЧС России с помощью, должны войти в учебники по истории.

Помощь, кстати, бывает совершено разной. Вот, например, Камчатский край передал в подшефные районы ДНР пищевую добавку омега-3 из дикого тихоокеанского лосося производства Тымлатского рыбокомбината.

- Мы передали более 2,5 тысячи упаковок полезной пищевой добавки для детей и нуждающихся пенсионеров, которые проживают в городе Светлодарск и поселке городского типа Мироновский, - рассказал полномочный представитель губернатора Камчатского края Иван Джуляк.

А Хабаровский край передал подшефному Дебальцеву книги - произведения дальневосточных писателей, русские народные сказки, литературу для самообразования и детские журналы.

- Мы надеемся, что наши книги понравятся читателям Дебальцева, и ребята познакомятся с творчеством дальневосточных авторов, - признается директор краевой детской библиотеки имени Наволочкина Ольга Ракова. - Мы готовы и в дальнейшем оказывать содействие в пополнении книжного фонда коллегам из ДНР.

Колоссальную помощь общественники и регионы-шефы оказывают и медицине республики. Фонд «География сердца» и общественная организация «Вече» при поддержке первого Донецкого армейского корпуса доставили в больницы Иловайска и Харцызска медоборудование и лекарства.

- Все эти медицинские инструменты и вспомогательные комплектующие нам очень нужны для оказания помощи больным, для них это жизненно необходимо, - сказал врач-анестезиолог Иловайской узловой больницы Владислав Четвертик.

Также помощь получила и Горловская больница № 2. Сюда активистки «Женского движения Единой России» доставили современный аппарат УЗИ. Мед-

оборудование помогли приобрести неравнодушные жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Новое оборудование предоставляет возможность проводить раннюю диагностику заболеваний и ранений при большом поступлении пострадавших в результате обстрелов города, - говорит главврач больницы Нелли Якуненко - Мы обслуживаем не только Горловку, но и близлежащие города, поэтому очень благодарны за такую необходимую помощь.

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