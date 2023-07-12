Все под контролем

Сергей Кириенко и Денис Пушилин посетили бойцов 114-й бригады Вооруженных сил Российской Федерации, сражающихся под Донецком.

В ходе визита в Донецкую Народную Республику первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетили восстанавливаемый Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр. На объекте представители власти рассказали о проводимых работах и показали план здания.

- Вот здесь у нас будет протезно-ортопедический магазин-ателье, здесь будет регистратура, ресепшен и гардероб, - показывает представитель центра. - Здесь у нас медицинский отдел, где будет амбулатория.

В самом здании предприятия развернуты масштабные работы. Здесь проходит комплексная реконструкция. Строители работают споро и качественно. Сергей Кириенко уточнил, насколько Донецкий протезно-ортопедический центр будет готов к открытию после того, как все работы будут завершены.

- Должно еще оборудование поступить, но у нас все уже заказано. Коллектив центра с учетом работников трех цехов и администрации насчитывает около 100 человек. Для полноценной работы обновленного центра требуется еще порядка 60 техников и протезистов, - ответила представитель центра.

- Нам нужно уже сейчас готовиться к организации работы. Мы сейчас должны синхронизировать подготовку персонала. Нельзя терять ни дня. Закончили 15 ноября, значит, 16-го мы в полном объеме начали работу, - отметил первый замруководителя администрации Президента РФ.

Напомним, что Донецкий протезно-ортопедический центр реконструируется по поручению Президента России Владимира Путина. Для республики такое медицинское учреждение крайне значимо, особенно в условиях боевых действий. В центре появятся современные 3D-линии, а также оборудование для производства бионических протезов и других средств реабилитации. Также в республиканском протезно-ортопедическом центре появится совершенно новое отделение социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, рассчитанное на 60 мест.

Тем временем Сергей Кириенко и Денис Пушилин посетили бойцов 114-й бригады Вооруженных сил Российской Федерации, сражающихся под Донецком.

- На Авдеевском направлении, как всегда, горячо, - рассказывает врио главы ДНР. - Командир Илья Малой рассказал, как обстоят дела - обстановка внушает оптимизм.

Пушилину и Кириенко российские военнослужащие продемонстрировали технические разработки их подразделения.

- Есть интересные решения, все идет в дело, помогает бить противника, - подчеркивает Денис Пушилин. - Все на это нацелены, боевой дух на высоте!