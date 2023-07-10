Индексация зарплат и бесплатные детсады

Тем, кто участвует в СВО и их семьям государство будет всемерно помогать. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На минувшей неделе были приняты два важных документа, улучшающих положение ветеранов спецоперации. Первый - это поправки в закон «О статусе военнослужащих». Президент гарантировал бойцам дополнительные социальные льготы. А именно:

ДЕТСАДЫ

Детям военных и добровольцев «предоставляются в первоочередном порядке» места в государственных детсадах и летних оздоровительных лагерях.

Если ветеран погиб на фронте или позже в госпитале от ран, то его дети имеют право на «внеочередные места» в садах и лагерях. То есть их обязаны взять вне зависимости ни от чего.

Семьи росгвардейцев, погибших на спецоперации или позже от ран, получили такое же право на внеочередные места в детсадах и детских лагерях отдыха.

РОСТ ЗАРПЛАТ

Второй документ подготовил Кабинет министров. Правительство России выпустило постановление, поднимающее с 1 октября 2023 года зарплату военных и силовиков на 10,5%. Это касается всех контрактников, призывников, Росгвардии, МВД, ФСИН, пожарных, таможенников и начальства фельдъегерской связи.

Пенсии бывших сотрудников наркоконтроля тоже проиндексируют на 10,5%.

По прогнозам, инфляция в 2023 году будет на уровне 5%. То есть правительство не просто проиндексировало доходы военных, а подняло их в реальном выражении примерно на 5%.