Любовь и верность во время СВО

Юлия Строева: Мой муж настоящий герой. Он надежная крепость, защита и опора нашей семьи. С первых дней СВО он там, защищает интересы нашей страны. Был ранен и снова вернулся на СВО. Фото: Личный архив

Осенью прошлого года в Самаре на главной площади появилась необычная выставка. На портретах - женщины в накинутом на одно плечо кителе. Жены героев с серьезным взглядом и с затаенной грустью в глазах. Ее они стараются не показывать: дома ждут дети, они тоже скучают по папе. И ради них нужно верить, быть сильной. Идея проекта родилась у жены командующего второй войсковой армии Екатерины Колотовкиной. Она решила так поддержать своих соратниц. А еще показать всему миру, что за спинами наших бойцов надежный и верный тыл. Из Самары проект «Жены героев» уже второй год шагает по всей России. Жены героев объединяются в Уфе и Новосибирске, Иркутске и Владивостоке, Казани и Ростове-на-Дону. Фотосессии - это знак другим женщинам, подсказка, что своим настроением и эмоциями можно поделиться. А еще можно и нужно найти способ быть полезной.

Сама Екатерина Колотовкина - глава фонда «Звезда и лира». Здесь занимаются приобретением обмундирования, сбором аптечек для бойцов. Информацию о том, что нужно на передовой прямо сейчас, получают из первых уст - от мужей, братьев, сыновей.

Ольга Хомякова - майор полиции, сотрудник Росгвардии. Помимо работы, она занимается волонтерством и собирает гуманитарную помощь для бойцов СВО. В этом ей помогают жены и матери тех, кто также сейчас служит. Заниматься волонтерством Ольга начала, когда муж попросил прислать теплые вещи в зону проведения спецоперации.

Для помощи бойцам объединились около 20 человек. Вместе женщины собирают все необходимое и отправляют посылки каждый месяц. В них - одежда, сладости, инструменты и многое другое.

«Каждая мать, каждая жена кладет в посылку не только для своего сына. Она кладет для всего взвода. Как они ждут фотографии своих детей, рисунки. Вот это им прямо греет душу», - сказала Ольга.

Груз отвозит семейная пара волонтеров. Обратно от бойцов везут письма с долгожданными сообщениями «У меня все хорошо».

Анастасия Павлова из Подмосковья проводила мужа на СВО в сентябре. Плакать не стала - решила, что лучшая защита от грусти - активное волонтерство. Она объединила в группу единомышленниц, и девушки занялись сбором средств и поиском и закупкой нужного за ленточкой оборудования.

- Мы с девочками собрали средства и купили то, что надо нашим мужчинам. Мы даже в Москву ездили для того, чтобы нам это оборудование забрать, а потом с этим антидронным ружьем таскались по всей столице, чтобы доставить его в Пермь. А еще мы сходили на Красную площадь и записали оттуда видеопривет нашим мужьям, - рассказывает Анастасия. И пожимает плечами в ответ на вопрос: откуда же у вас столько сил, чтобы все это делать.

- У нас самая сильная мотивация, мы помогаем дорогим для нас людям.

Жительница Забайкальского края Анна выросла в семье военных, сама пошла служить. В военной части и встретила супруга. В семье родились трое детей, младшей дочке три года, старшему сыну 16 лет. Сейчас семья ждет своего защитника со специальной военной операции.

- Мы - женщины, практически всё можем сделать сами. Гораздо сложнее справиться с негативными мыслями, которые тут же налетают, стоит только остаться наедине с собой. Страх не уходит ни на день - это мое постоянное чувство. Я стараюсь бороться с ним, надеяться на лучшее, верить, что все непременно будет хорошо, - говорит Анна.

В проекте «Жены героев» она нашла сначала поддержку и успокоение, а потом стала активисткой.

- Мы собираем парням посылки, причем не адресно, а для всех, поскольку не знаем, где находятся наши мужья. Потому и чужих для нас нет - все свои. Мы поможем кому-то, а кто-то поможет нашим мужьям, - говорит женщина.

А вот 36-летняя мать троих сыновей Елизавета отправилась за мужем в зону СВО. Женщина - медик. Поэтому она решила, что ее навыки будут полезны за ленточкой. Муж Елизаветы служит в ракетных войсках и пошел на СВО добровольцем. А женщину долго не брали: говорили, мол, куда, на кого детей оставишь. Но Лиза добилась своего.

- Я в первую очередь медик, а уже потом женщина. У меня два медицинских образования: сначала выучилась на акушера, а когда начался ковид - на медсестру. В красной зоне работала и акушеркой, и медсестрой. Пошла тоже по зову сердца: знала, что людям нужна помощь, - говорит сибирячка.

Детей женщина оставляет с бабушкой. Та одобрила поступок Елизаветы, как и муж.

Ну а пока к «Женам героев» уже присоединяются и «Семьи героев» - этот фотопроект обещает стать общероссийским.

А был случай

Рванула к мужу в Луганскую Республику.

Людмила из Иркутска проводила мужа на СВО в октябре. Тогда объявили частичную мобилизацию, муж сам пошел в военкомат уточнить, есть ли он в списках. Когда услышал отрицательный ответ, сам попросил повестку.

- Сказал, что имеет боевой опыт и ему будет просто стыдно смотреть в глаза, если будет отсиживаться. Честно говоря, я не была удивлена такому решению. Муж с самого начала спецоперации хотел пойти служить по контракту.

До отпуска было еще очень далеко, но женщина поняла, что очень соскучилась. И решилась: взяла билеты на самолет, потом долго добиралась за ленточку на перекладных и оказалась в Мариуполе. Когда позвонила мужу, тот был в шоке.

- Командование отпустило его ровно на двое суток. Это просто невероятно! Честно говоря, я не ожидала, что так получится. Была даже готова к тому, что встретиться не удасться вообще и мне придется возвращаться домой, - рассказывает Людмила. - Честно говоря, когда ехала туда, я не задумывалась о том, что там может быть страшно. И только оказавшись, слыша, как вдалеке работают системы ПВО, я осознала, что именно происходит…

Женщина признается, что за двое суток заново влюбилась в мужа. И говорит, что эта встреча дала ей много сил и энергии, как и ее любимому бойцу.