В зоне особого внимания президента

Владимир Путин в госпитале имени Вишневского награждает раненых бойцов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин как «Верховный главнокомандующий работает с министром обороны и начальником Генштаба». Это, конечно так, никто не сомневается, но еще глава страны регулярно лично связывается с обычными бойцами на передовой. Российский лидер - хоть об этом не кричат на каждом углу - вникает в детали военной службы, в частные вопросы, чтобы сделать жизнь и быт бойцов лучше.

ТРИ БРАТА ВОЕВАЛИ

Обычно о таких закулисных историях мы узнаем случайно. Президент России может что-то вскользь упомянуть в разговоре. Например, на встрече с военкорами он раскрыл, как вернул с передовой одного из трех братьев.

- И сейчас с ребятами разговаривал, и раньше, когда разговаривал с людьми, которые получили ранения, спрашиваю: «Вот сейчас в госпиталь, а дальше какие планы?» - «Вернусь в зону СВО, вернусь к своим товарищам». Фактически все. Ну, стало известно, что в одном месте, Юнус-Бек (речь о замминистра обороны, генерал-полковнике Евкурове. - Ред.), кстати, мне рассказывал, на Запорожском направлении три брата воюют. Мне пришлось позвонить старшему, я сказал: «Знаете, вы старший, принимайте решение, но одного из братьев отправляйте из зоны боевых действий». Ну, три сразу там воюют.

Президент отметил, что бойца пришлось чуть ли не силой возвращать.

- Брат у него погиб. Да, позвонил ему и говорю: «Я считаю, что вам нужно перейти в другое место службы». - «Нет, я не могу, я должен за брата отомстить». Я уж и так, и так - нет. Потом пришлось сказать: «Это приказ Верховного главнокомандующего». Он говорит: «Есть». Честное слово.

«Я РАЗГОВАРИВАЮ НАПРЯМУЮ С КОМАНДИРАМИ БАТАЛЬОНОВ, ПОЛКОВ, ДИВИЗИЙ…»

Владимир Путин на одной из встреч рассказал, как происходит общение с командирами на передовой.

- Я время от времени разговариваю напрямую с командирами батальонов, бригад, полков, дивизий. Причем я делаю это как? Когда докладывает высшее военное руководство: на этом участке происходило то-то и то-то, так-то и так-то, я частенько говорю: «Хорошо, с командиром бригады можно переговорить?» - «Он сейчас в бою». - «Хорошо, тогда - когда освободится». Напрямую, понимаете, - сказал президент.

Потом он детальнее описал разговор с офицером, воюющим в Марьинке:

- Вы знаете, что мне понравилось? Вот я ему позвонил, а потом позвонил командиру, который координирует работу и чеченских подразделений, и подразделений Минобороны. Хотя это тоже минобороновские подразделения. Ну, не знаю, наверное, здесь ничего такого особенного нет, но я им задал вопрос: «Как у вас с ребятами-чеченцами выстроены отношения, как вы оцениваете их?» Не задумываясь ни одну секунду, говорит: «Я в них абсолютно уверен».

Российский лидер подчеркнул, что братство народов - «большое наше преимущество».

ВЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ, ЧТО МОГЛИ

В начале июня президент вручал ордена «Родительская слава» многодетным семьям. Отец семерых детей Григорий Кравцов, житель Смоленщины, на церемонии заверил Владимира Владимировича, что после реабилитации готов вернуться на фронт.

- У меня все-таки вопрос. Я знаю, что вам была предоставлена возможность покинуть зону СВО и вы все-таки там решили остаться. И сейчас в бумагах у меня здесь есть, я посмотрел: вы хотите после излечения опять вернуться в зону СВО? - спросил глава страны.

- Как позволит мое здоровье, я готов вернуться и продолжить выполнять те задачи, которые стояли передо мной.

- Мне кажется, вы уже сделали то, что могли, и у вас, я посмотрел, хорошее образование, специальность. Если вы хотите остаться в системе Министерства обороны, мы легко это сделаем, без всяких сомнений. Но все-таки у вас такая большая семья, мне кажется, что прямо в саму зону специальной военной операции уже нет необходимости возвращаться. Давайте я поручение соответствующее министру дам, - заявил Верховный главнокомандующий.

Григорий Кравцов поехал на спецоперацию добровольцем. Но президент решил, что оставить семь детей с живым отцом важнее.

КАЖДЫЙ ИЗ ВАС - ГЕРОЙ

А в День России глава страны приехал в военный клинический госпиталь имени Вишневского, чтобы наградить раненых бойцов. Разговаривая с солдатами, российский лидер показал полное понимание происходящего на поле боя.

- Командир получил Звезду Героя, все остальные - ордена Мужества. Ордена Мужества - это высокая награда, но, судя по тому, что и как вы рассказываете, артиллерийские обстрелы, потом танки, потом бронемашины, пехота - это жесткие боевые действия, которые говорят о том, что на самом деле уровень награды, конечно, носит символичный характер. Я думаю, что Юрий Юрьевич (Жуланов, командир роты. - Ред.) тоже понимает: все здесь присутствующие практически делали ту же самую боевую работу, что делал Юрий Юрьевич. По большому счету каждый из вас герой в этом смысле, - заявил президент.

- Если просто человеку, далекому от армии, далекому от той службы, которую вы выбрали для себя, это все подробно изложить, в глазах любого нормального человека каждый из вас герой. Так же, как и другие ребята, которые воюют на фронте, - добавил он.