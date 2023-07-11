42 тысячи человек уже нашли работу в ДНР

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Во вторник, 4 июля, глава государства Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с членами правительства.

Одной из тем для обсуждения стала ситуация с безработицей в стране.

С докладом по этому поводу выступил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, сегодня в России рекордно низкий уровень безработицы.

- За последние годы рынок труда серьезно трансформировался на фоне санкций и ухода иностранных компаний. Многие эксперты предрекали рост безработицы, но этого не произошло. У нас сегодня уровень безработицы - 3,2 процента. Это исторический минимум за последние несколько десятилетий. По стране количество трудоустроенных граждан за год выросло на полтора миллиона человек, - сообщил министр.

Обсудили на совещании и ситуацию с работой и трудоустройством, сложившуюся в новых регионах.

- В ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях сегодня работают уже 78 центров занятости. С начала года в них обратились свыше 51 тысячи человек, и 42 тысячи граждан на сегодняшний день уже трудоустроены. Из них почти 16 тысяч - это люди, которые вышли на постоянное место работы, и 26 тысяч заняты в рамках организации программ временных работ, - сказал Антон Котяков.

По его словам, также сейчас делается акцент на трудоустройстве людей, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

- В ПВР открыты на сегодняшний день 1330 консультационных пункта, которые помогают гражданам, готовым приступить к работе, в трудоустройстве. Мы сейчас уже собрали специальный банк вакансий, где аккумулированы предложения девяти тысяч компаний, - подчеркнул он.

В целом же в стране сегодня трудоустроены 73,4 миллиона человек. Безработными числятся 2,4 миллиона человек.