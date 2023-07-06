В ДНР вынесут срок украинскому морпеху Александру Свинарчуку, приказавшему расстрелять 37 жителей Мариуполя

Уголовное дело передали в суд Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Прокуратура Донецкой Народной Республики передала в суд уголовное дело в отношении командира инженерно-технической роты морской пехоты ВСУ, который отдал приказ расстрелять 37 мирных жителей Мариуполя, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Российской Федерации.

- Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Свинарчука. Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый с 28 февраля по 9 апреля 2022 года, находясь на боевых позициях на территории мариупольского предприятия «Азовобщемаш», приказал расстрелять мирных жителей. Подчиненные ему военнослужащие Виталий Антонов, Денис Рашпля и Иван Таран убили из автоматов двадцать одного гражданского, еще шестнадцать выжили, успев укрыться.

Обвинения выдвинуты по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц организованной группой), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой), части 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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