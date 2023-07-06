Тепло в домах непременно будет: В Мариуполе строят новую стационарную котельную

Здесь возводят новую котельную Фото: Александр ИВАНОВ

Улица Новотрубная Ильичевского района Мариуполя вплотную прилегает к территории металлургического комбината имени Ильича. Здесь находится одна из самых старых и мощных отопительных котельных (разрушенная обстрелами до неремонтопригодного состояния) – «Новотрубная».

Котельная серьезно пострадала при обстрелах весной 2022 года Фото: Александр ИВАНОВ

Котельная обеспечивала теплом порядка 350 жилых строений этого промышленного района Мариуполя. Сейчас она - своего рода один из последних исполинов, вместе с «Азовсталью» напоминающие жителям города о тяжелых месяцах весны 2022 года.

Пройдясь по территории этого разрушенного объекта инфраструктуры Мариуполя задумываешься о всех сложностях жизни в неотапливаемом помещении, о людях, которые находясь в уже освобожденных районах города грелись у костров вместе с штурмовиками войсковых подразделений ВС РФ.

Котельную запустят к началу отопительного сезона Фото: Александр ИВАНОВ

Котельную запустят к началу отопительного сезона Фото: Александр ИВАНОВ

Если же отойти на сто метров от территории советской «Новотрубной» можно увидеть уже нашу, российскую «Новотрубную», результатом работы которой будет подача тепла в 450 жилых объекта.

В настоящее время на стройплощадке в 10 000 квадратных метров специалисты ведут работы по устройству армокаркаса фундамента котельной. Установлен первый силовой агрегат, готовятся фундаменты под вспомогательные технические узлы и помещения. На объекте будет установлено три котла мощностью 25 МВт каждый. Два из них уже произведены и должны быть поставлены в июле.

- Котельная «Новотрубная» имела сильные разрушения и большой износ оборудования, - рассказывает генеральный директор «Фонда развития территорий» Ильшат Шагиахметов. - Восстанавливать ее было экономически нецелесообразно, поэтому Фондом было принято решение о строительстве новой газовой водогрейной котельной мощностью 75 МВт. В следующем отопительном сезоне она обеспечит стабильное теплоснабжение в нормативном режиме 449 объектов.

Котельную запустят к началу отопительного сезона Фото: Александр ИВАНОВ

«Новотрубная» стационарная котельная не единственная стройка социально важного инфраструктурного объекта подобного рода в Мариуполе. Одновременно с ней идут работы по постройке котельной «Газовая», а также реконструкция котельной «ЖМР-5». Все эти проекты будут завершены к началу отопительного сезона в приморской столице ДНР.

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