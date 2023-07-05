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Общество5 июля 2023 16:34

Грязь и порванные сидения: Состояние маршруток в Донецке оценил Минтранс ДНР в ходе рейда

Проверка пассажирских автобусов прошла на автостанции «Крытый рынок» в центре Донецка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Сотрудники транспортного ведомства проверили состояние маршруток. Фото: Минтранс ДНР

Сотрудники транспортного ведомства проверили состояние маршруток. Фото: Минтранс ДНР

Заместитель министра транспорта ДНР Артем Бафанов проверил состояние пассажирских автобусов на автостанции «Крытый рынок» в центре Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР.

Рейд проводился совместно с сотрудниками отделами контроля транспорта ведомства. На маршрутах № 28, 77 и 121 выявлен ряд нарушений. В частности, обнаружена грязь в салонах и порванные сидения, в одном из автобусов отсутствовали необходимые документы.

Обнаружена грязь в салонах и порванные сидения. Фото: Минтранс ДНР

Обнаружена грязь в салонах и порванные сидения. Фото: Минтранс ДНР

- Есть элементарные вещи, которые без особых финансово ёмких процессов можно улучшить. Это обшивка сидений и чистота в салоне. Те жалобы жителей, которые на сегодняшний день поступают в Министерство транспорта и в органы местного самоуправления, обоснованны. На текущем этапе мы будем предупреждать перевозчиков, но это будет лишь определённый срок. Через 2-3 недели к тем, кто не исправит выявленные нарушения, будут приняты более жёсткие меры, - отметил Бафанов.

По словам замминистра, вскоре на утверждение будет вынесен республиканский закон, регулирующий отношения в сфере регулярных перевозок. В реестр будут включены только те перевозчики, качество предоставления транспортных услуг которых будет соответствовать установленным нормам.

- Нам хотелось бы, чтобы все перевозчики работали, чтобы все сохранили свое рабочее место, но при этом они должны выполнять требования перевозки пассажиров. Для нас самое главное - это пассажир. И перевозка должна в первую очередь быть не только безопасной, но и комфортной, - подчеркнул Артем Бафанов.

Напомним, в понедельник, 3 июля, врио Главы ДНР Денис Пушилин поручил властям провести проверки технического состояния пассажирского транспорта в регионе. По его словам, фиксируется рост жалоб граждан на неудовлетворительное состояние автобусов. Помимо транспортников рейды проводят муниципальные власти и ГИБДД.

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