Жители ДНР могут в дистанционном порядке урегулировать конфликтную ситуацию с работодателем. Фото: МЧС ДНР

Жители ДНР смогут воспользоваться сервисом по урегулированию разногласий между работником и работодателем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики ДНР.

Отмечается, что Федеральная служба по труду и занятости РФ (Роструд) продолжает развивать систему цифровых консультационных и правовых сервисов. На портале «Онлайнинспекция.рф» запущен новый электронный инструмент для работников – сервис по урегулированию разногласий между работником и работодателем. Работа сервиса направлена на урегулирование проблемной трудовой ситуации до направления работником обращения в государственную инспекцию труда.

- С помощью сервиса работник, который считает, что его трудовые права нарушены, может направить обращение напрямую своему работодателю с целью предварительного решения проблемы, а не сразу в инспекцию труда. Если в течение 10 рабочих дней вопрос не получается урегулировать, тогда система поможет перенаправить обращение непосредственно в гострудинспекцию региона, – пояснил руководитель Роструда Михаил Иванков.

Для подачи обращения через этот сервис работник указывает ИНН и адрес электронный почты работодателя при заполнении формы. Работодатель получит уведомление о поступлении обращения от работника и сможет предоставить ответ через свой личный кабинет на «Онлайнинспекции.рф».

В настоящее время на портале «Онлайнинспекция.рф» доступно порядка 20 бесплатных консультационных и правовых инструментов. Они направлены на поддержку работников и работодателей в сфере трудового законодательства.

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