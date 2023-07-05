Уровень жизни граждан ДНР поднимут до среднероссийских показателей

Программа позволит значительно улучшить качество услуг ЖКХ и привести в нормативное состояние многоквартирные дома. Фото: ППК «Единый заказчик»

В ДНР активно выполняется Программа социально-экономического развития на 2023–2025 годы, которая предусматривает подъем уровня жизни граждан до среднероссийских показателей. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам совещания во вторник с Президентом РФ Владимиром Путиным.

- Принял участие в совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным, на котором заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин доложил о социально-экономическом развитии новых регионов, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Он отметил, что в Донецкой Народной Республике уже сделано очень много, развернута беспрецедентная по своим масштабам стройка: производятся капитальные ремонты дорог, восстановление разрушенного жилья и инфраструктуры, строительство многоквартирных домов и еще сотни мероприятий, запланированных Программой.

- План этого года активно выполняется: работы идут на 1872 объектах, завершены на 1034 объектах (44,5% от плана). Уже сделан капитальный ремонт 264 км автомобильных дорог федерального значения, 126 км регионального значения. Начал действовать Федеральный закон о создании свободной экономической зоны. Ряд компаний готовят документы в Фонд развития территорий для получения статуса участников СЭЗ, - сообщил руководитель региона.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о реализации программы социально-экономического развития новых регионов, которая обсуждалась на совещании Президента с членами Правительства.

- Проводим большую комплексную работу. В первом полугодии построили 20 многоквартирных домов, восстановили еще более 2 000. Отремонтировали более 150 социальных объектов и более 1 000 объектов ЖКХ. Силами федеральных заказчиков привели в порядок более 260 км дорог, - заявил вице-премьер.

Он отметил, что программа социально-экономического развития включает порядка 300 приоритетных мероприятий. Главная цель – повысить уровень жизни граждан до среднероссийских показателей.

Марат Хуснуллин назвал основные документы, включенные в Программу:

- Закон о свободной экономической зоне, который позволит ее участникам получить существенные льготы и преференции. Подписанный недавно Президентом документ даст импульс развитию промышленного потенциала. Инвесторы уже подали две заявки на участие в СЭЗ.

- Программа комплексного развития и модернизации ЖКХ позволит значительно улучшить качество жилищно-коммунальных услуг и привести в нормативное состояние многоквартирные дома.

- Программа развития и приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети и дорожного хозяйства.

- Программа реорганизации угольной отрасли.

- Программа финансирования и участия всех федеральных органов власти, госкомпаний в комплексном проекте по развитию новых регионов.

Кроме этого на совещании обсудили развитие финансового сектора (банковские услуги, страхование, развитие ипотеки), восстановление и развитие промышленности, здравоохранения и общественного транспорта.

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