Реализация угля производится даже малыми объемами, в мешках, с вывозом личным транспортом. Фото: Минугля ДНР

Порядка шести тысяч тонн угля реализовано жителям ДНР по цене ниже рыночной на площадках по продаже угля. Они открыты в Харцызске, в Шахтерске, в Мариуполе и в селе Гусельщиково Новоазовского района. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

Точки продажи угля начали функционировать в октябре 2022 года по инициативе Правительства Республики с целью предоставить гражданам возможность приобретать уголь по цене ниже рыночной.

По информации торгового дома «Уголь Донбасса», за это время жителям Республики было реализовано около 6000 тонн угля марок АКО, АМ, АС. На всех угольных площадках реализуется уголь марки антрацит, обогащенный на фабрике «Красная Звезда» предприятия «Торезантрацит», высокого качества.

Наиболее востребованными стали точки продажи в Шахтерске и Мариуполе. На угольной площадке, расположенной в Шахтерске есть возможность доставки за отдельную плату. На остальных – самовывоз с привлечением перевозчиков. Реализация угля производится даже малыми объемами, в мешках, с вывозом личным транспортом.

Площадки по реализации бытовых углей населению за наличный и безналичный расчет работают с 8:00 до 17:00 по адресам:

- г. Харцызск, ул. Патона, 9, Филиал № 2 ГУП ДНР «РЦ «ТД «Уголь Донбасса» (ранее ПАО «ХТЗ»), +79497372405;

- г. Шахтерск, ул. Кирова д. 1А, ДГП «ПТУ «Шахтерскпогрузтранс», +79497372406;

- с. Гусельщиково, Новоазовский р-н, территория бывшего асфальтобетоного завода, +79497372403

- г. Мариуполь, ул. Гавань Шмидта, д. 14, +79497372404. Месторасположение угольной площадки в Мариуполе изменилось, ранее она находилась в порту.

Контактный телефон в Донецке: +79497372407, +79494766840.

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