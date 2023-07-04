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Общество4 июля 2023 8:48

Представители бизнеса в ДНР смогут на льготных условиях взять в лизинг технику и оборудование

Правительство РФ утвердило правила финансирования программы льготного лизинга для предпринимателей в новых регионах
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Аграрии крайне заинтересованы в приобретении сельхозтехники в лизинг

Аграрии крайне заинтересованы в приобретении сельхозтехники в лизинг

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правительство РФ утвердило правила финансирования программы льготного лизинга для предпринимателей в новых регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

- Представители малого и среднего бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях смогут на льготных условиях взять в лизинг технику и оборудование для развития своего дела. Речь в том числе идет о льготном лизинге промышленного оборудования, оборудования в сфере переработки и хранения сельхозпродукции, - говорится в сообщении.

Отмечается, что ставка льготного лизинга за оборудование российского производства будет составлять до 6% годовых, для иностранного – до 8%.

- Новая программа будет способствовать развитию промышленности в новых регионах, поможет модернизировать производство и даст стимул развитию предпринимательства. Из федерального бюджета на ее реализацию поступит 300 млн рублей. Решение направлено на интеграцию представителей бизнеса из новых регионов в общую систему поддержки малого и среднего предпринимательства в России, - подчеркнули в аграрном ведомстве.

Напомним, на Петербургском международном экономическом форуме председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев и генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает, в частности, предоставление мер господдержки для субъектов агропромышленного комплекса (АПК), стимулирующие техническую и технологическую модернизацию АПК региона с использованием лизинга.

- Наши аграрии крайне заинтересованы в приобретении сельхозтехники в лизинг. Эта мера поддержки позволит фермерам существенным образом обновить машинно-тракторный парк, и, как следствие, ускорит модернизацию отечественного АПК, — прокомментировал Евгений Солнцев.

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