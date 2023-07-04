Скорую медпомощь в ДНР будут оказывать независимо от наличия у жителя полиса ОМС

Для получения планового лечения наличие полиса ОМС с 1 января будет обязательным. Фото: ТФОМС

Скорую и экстренную медпомощь в ДНР будут оказывать независимо от наличия у жителя полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина рассказала, как будет действовать с 1 января 2024 года система обязательного медицинского страхования.

- С 1 января 2024 года в Донецкой Народной Республике начнет действовать система обязательного медицинского страхования. Для получения бесплатной медицинской помощи в любом учреждении здравоохранения необходимо будет наличие полиса ОМС, - написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

Она обратила внимание, что при обращении в медорганизацию иметь при себе бумажный полис необязательно. Достаточно показать в своем телефоне цифровой код, который удостоверяет, что гражданин внесен в единый регистр застрахованных лиц. Это касается и только полученных полисов, и оформленных до вступления ДНР в состав России.

- При этом скорую и экстренную медицинскую помощь будут оказывать независимо от того, есть у пациента полис или нет. Но для получения планового лечения наличие полиса обязательного медицинского страхования с 1 января следующего года будет обязательным для всех, - отметила вице-премьер.

Полис ОМС можно оформить в любом отделении МФЦ. Для этого при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС. За дополнительной информацией можно обратиться на горячую линию Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) ДНР: +7-949-502-30-80.

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