Один толкал, второй рулил: в Макеевке полицейские задержали подростков, которые угнали у пенсионера Москвич

Тот самый Москвич. Фото: МВД ДНР

На днях 85-летний житель Советского района Макеевки обнаружил пропажу своего автомобиля Москвич, припаркованного возле дома. После этого он обратился в райотдел полиции.

Угонщиков правоохранители нашли в течение часа. Ими оказались двое несовершеннолетних макеевчан 10 и 11 лет.

- Ребята пояснили, что хотели покататься. Пассажирская дверь была открыта, чем и воспользовались товарищи. В машине отсутствовал аккумулятор, поэтому один подросток толкал ее, а другой в это время рулил. В итоге автомобиль был брошен на соседней улице, где его и обнаружили правоохранители, - сообщили "КП" в пресс-службе МВД по Донецкой Народной Республике.

Юных угонщиков вместе с родителями доставили в районный отдел полиции, где после выяснения обстоятельств произошедшего с ними была проведена профилактическая беседа. Полицейские разъяснили необходимость соблюдать общественный порядок, уважать права и интересы других людей, не совершать хулиганских действий и иных правонарушений, и преступлений.

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