Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин поздравил жителей ЛНР с первой годовщиной освобождения.

- Выбив украинских захватчиков из Сватово, Кременной, Попасной, Рубежного, Северодонецка, Лисичанска и других населенных пунктов ЛНР, восемь лет находившихся под оккупацией киевского режима, союзные силы – подразделения российской армии, ДНР и ЛНР – совершили историческое освобождение.

3 июля 2022 года Луганская земля полностью вернулась в лоно Русского мира – была восстановлена историческая справедливость и реализована воля жителей Донбасса, которые еще весной 2014 года высказались на референдуме о нежелании жить в составе преступного украинского государства, - рассказал руководитель Республики.

Денис Пушилин отметил, что для Луганской Народной Республики, как и для всей России, вооруженный конфликт, к сожалению, еще не закончен. Не только прифронтовые города ЛНР, но и столица Республики продолжают подвергаться обстрелам со стороны вооруженных формирований киевского режима.

- Чтобы устранить эту опасность, нужно полностью выполнить цели специальной военной операции, и нет никаких сомнений, что наши героические войска справятся и с этой задачей, установив в Донбассе долгожданный победный мир, - сказал глава региона.

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