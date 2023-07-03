Библиотекарь Никита Олендарь боролся с ВСУ под девизом: «Готовься к тому, что ни к чему нельзя быть готовым»

Позывной Календарь. ФОТО: Личный архив автора

Когда слушаешь воспоминания Никиты о четырёх месяцах, проведенных в горячих точках, то кажется, будто смотришь кино. Рассказывает он ярко, иногда иронично, но всегда скромно по отношению к своей персоне.

Интеллигентный, начитанный 30 – летний парень с музыкальными пальцами мог бы не участвовать в СВО. Но от там с первого дня. Кстати, Никита тоже во многом воспринимал происходящее там как кино, проводя параллели с историческими событиями. Говорит, что в его ситуации такой вариант был гораздо рациональнее, чем думать, что на тебя упала вся вселенская скорбь.

ДЛЯ КНИГИ ЕСТЬ МЕСТО И В БОЕВЫХ ПОРЯДКАХ

- У нас в библиотеке продолжается акция «Культура с фронтом». Ее инициировала одна наша молодая коллега, - рассказывает Никита. Приносили книги в больницу, когда попал туда знакомый боец, и вдруг выяснилось, что у них уже целая библиотечка.

- Вообще, люди в зоне боевых действий много читают – кто хочет, конечно. Там же со связью плохо, между боевыми выходами не все же спать и сапоги начищать. Был случай, когда мы заняли брошенный хозяевами дом, занавесили окна, чтобы противник не обнаружил нашего присутствия. Захожу в комнату и вижу: ребята немного приоткрыли окно, сидят полукругом в освещенном солнцем пространстве, читают книги.

Когда жители эвакуировались, они оставляли свои книжные запасы.

Так бойцы даже очередь составляли, кто что читать будет. У меня бойцы спрашивали, с чего лучше начать знакомство с серьёзными вещами.

- Какие книги наиболее популярны?

- Пожалуй, фантастика. Но один мой знакомый взялся перечитывать «Этногенез и биосферу земли» Льва Гумилева. Говорит, я не понял

некоторые места в этом непростом сочинении, буду изучать. Сам я взял с собой Евангелие, еще несколько книг. А привез из СВО Аристотеля, Лескова, Экзюпери и т.п. Книги были оставленными, рассчитаться за них было не с кем, так что да, эти книги нашли себе нового хозяина.

- Когда Вас призвали?

- 24 февраля 2022 года. Повестки не было, к слову. Был звонок с работы, меня спросили – согласен ли я служить? Предупредили, что у меня бронь - на тот момент первому ребёнку не было и года. Я ответил утвердительно. Сначала были в военкомате, затем нас повезли в Новоазовск, где сформировали 131- й стрелковый полк.

- Трудно было вживаться в окопный быт?

- Нелегко конечно. Шахтерам, фермерам, все проще дается – и копать и укрытия оборудовать и еще миллион мелочей делать, из которых складывается жизнь военного на передовой. С другой стороны, знакомство с историей древних и современных вооруженных конфликтов позволяло понять: не я один оказался в такой ситуации.

А бывало так, что человек крепкий и суровый, а бродит, мается, не по себе ему. Поговоришь и выясняется, что кажется мужику, что вся Вселенная обозлилась на него, жизнь закончилась, хоть жив и здоров. Здесь разговоры о книгах, о философии помогали. Так что и штатным рассказчиком довелось быть.

Я считаю, что в зоне боевых действий начитанность – это плюс. Она позволяет немного подняться над ситуацией и сохранять спокойствие.

- В сражениях за Мариуполь принимали участие?

- Нет, нас довольно быстро перебросили в Джанкой (Республика Крым).

Там мы провели неделю.

Люди с боевым опытом рассказывали, как нам действовать. Я был назначен стрелком-санитаром, учился жгут накладывать. Медицинского образования у меня не было (Никита изучал в ДонНТУ управление горными предприятиями, а потом в Рязани – библиотечное дело – Ред.). Так что всему пришлось учиться на ходу.

- Бронежилет выдали?

- Свой первый бронежилет я получил на третий месяц пребывания в СВО. Он был трофейный, его мне подарили бойцы из соседнего подразделения. Еще позже солдат из Дагестана подарил спальный

мешок. А так моей защитой была железная каска, оружием – автомат. В Джанкое мне дали много лекарств, полный рюкзак. Таская его, чувствовал себя муравьем. Зато потом эти лекарства очень пригодились, в том числе и для местных жителей.

ПОМОГАЛИ С ОТКРЫТЫМИ ЛИЦАМИ

- Как к вам относилось местное население на освобожденных территориях?

- В целом, положительно. Наш командир роты Сергей Лысенко (позывной «Лысый»), который погиб 9 мая 2022 года, всегда говорил: «Вы представляете Россию, так что ведите себя ответственно. Никаких балаклав, только открытые лица. Никакой грубости и самоуправства».

Мы старались помогать местным – кому огород вскопать, кому с эвакуацией помочь, сладости и печенье детям отдавали. Так что, если случались перебои со снабжением, с нами охотно делились едой, барана или свинью могли заколоть. Бывало, меня просили помочь

больным, оказать медицинскую помощь.

- С чем чаще всего обращались?

- Гипертония, проблемы с сердцем, отравления, ОРВИ. Мне в Джанкое недаром дали лекарства «за глаза», всего и с запасом. Взял рюкзак и пошел к больным, обычное дело. Люди это ценили.

- А сами как питались?

- По-разному. Нас перебрасывали на разные направления, отдельные роты передавались другим подразделениям. Продовольствие было – делились с гражданскими. В других ситуациях, сами гражданские угощали частью своих запасов, консервацией. Одной бабушке наши ребята огород вскопали, так она их картошкой и солениями снабдила.

Бывало и так, что сельский автовладелец, или обладатель мотоцикла собирается сделать вылазку в тыл. Это опасно – украинские операторы ПТУР (противотанковая управляемая ракета - Ред) и снайперы не задумываясь стреляют в гражданских. Однако люди ездили и, когда кто-то решался, мы пропускали с просьбой – купи провизии себе и хлеба нам. Денег давали с запасом, так что возражений не было.

Люди, живущие вблизи линии боев – удивительные. Идет страшный обстрел ВСУ, все в укрытиях. Не успел он закончится, только пыль осела – селяне копают и пропалывают огород. И в разговорах: ни слова о политике, своих планах на будущее. Нет, главное переживание, уродит ли свекла, картофель, морковь. Хотя в любой момент и дом, и сарай и огород могут перепахать украинские снаряды. Вот это для меня загадка.

- С водой проблемы были?

- У нашего подразделения нет. Колодцы находили, местные жители подсказывали, где набрать. Однажды даже попали в населенный пункт, где водопровод работал. До позиций ВСУ рукой подать, а в кране есть вода.

ПАВЛОВКА КАК ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

- Когда была самая опасная ситуация?

- Под Павловкой, село под Угледаром, 9 мая 2022 года. Мы только поехали и нашу колону оппоненты (так Никита иронично называет ВСУ– Ред.) застали врасплох и нанесли артудар.

Раза три я был на волосок от смерти, но осколки прошли мимо, либо снаряд не разорвался рядом. Потом рассказывал родным, а они говорят – конечно, ведь мы за тебя молились.

Конечно, каждый боец чувствует молитвы близких. Вот я, к примеру, понял, что моя жена – святая. Она вела закрытый чат, где общались жены сослуживцев, сообщала им о мужьях, поддерживала. А позвонить ей было тоже не просто.

Переодевался в «гражданку: рубашку в крупную клетку надевал, джинсы трубами, белые кроссовки, кепку обычную голубого цвета и шел с товарищем на возвышенность. Рядом – позиции ВСУ, связь еле ловит. Один смотрит в небо (за беспилотником – Ред.), другой «телеграфным стилем» рассказывает.

Летит беспилотник – нужно срочно бежать под дерево, а там связи нет… Но мы потом возвращаемся и шлём послания женам. А как иначе? Главное, лишнего не говорить, противник все слышит.

- Снилось потом, как вас накрыли?

- В зоне боевых действий часто снилось, что я с оружием на гражданку приехал, дети просят дать пострелять и т.п. А вот после демобилизации бывало видится, как наяву, что идет бой, а я без оружия и судорожно пытаюсь его найти. Вот такой странный эффект. Не поверите, но аналогичные сны и у моих сослуживцев были.

- Были ли ситуации, которые можно назвать «чудесным спасением других»?

- Бойца во время обстрела в Павловке ранило в ноги, он кричал от боли. Попробовал вытащить – так он сопротивляется, шоковая реакция. Да и мужчина крупный, одному не справится. Товарищ пришел на помощь, мы утащили раненого с дороги, перевязали, отправили в тыл.

Потом между собой обсуждали: возможно, мы спасли ему жизнь. Фамилию его я не запомнил, так что о дальнейшей судьбе не знаю. Но хочется верить, что человека спасли и он сохранил ноги. Было ощущение, что он поймал «мой осколок», на том месте в секунды мог оказаться я. И у моего товарища такое же ощущение, что этот осколок предназначен был ему.

- Что особенно запомнилось при пребывании в Павловке?

- Село находится в низине, рядом, на возвышенности – Угледар, где сейчас идут сражения. Село просматривается с верхних этажей угледарских девятиэтажек и с копров. Работают снайперы и операторы ПТУР ВСУ, передвигаться нужно очень осторожно.

И вот однажды нам дали попользоваться современным тепловизором. Ночь, осматриваем мы безжизненные девятиэтажки в километре перед нами и вдруг видим – в окне зеленое пятно. Это противник

ведет наблюдение за нами! Очень странное ощущение. Ведь до этого мы их не видели: идут артиллерийские дуэли, ведется заградительный огонь. А тут мы врага и видим, и не видим. Но он есть.

Еще интересный момент: поскольку Павловка просматривается и простреливается, передвигаться нужно очень осторожно. И вот приезжают за мной: «Календарь, срочно едем, после «Града» ранены гражданские, нужна помощь санинтара!».

Приезжают на мопеде один из местных, он так привык к опасности, что ездил по селу где хотел. Вот он и довез.

КОНТУЗИЛО ПРЯМО В ЦЕНТРЕ ДОНЕЦКА

- Когда вы вернулись к гражданской жизни?

- Осенью 2022 года я вернулся в родную библиотеку, закончил обучение в Рязани. Так что я снова библиотекарь заведующий отделом социокультурной деятельностью.

Самое главное, чему меня научил этот период жизни: «Готовься к тому, что несмотря на всю свою подготовку, ты будешь ни к чему не готов». Все будет иначе, не так, как представляет. Все испытаешь: «дружественный огонь» (от своих по ошибке - Ред), голод, холод.

Главное, отстраняться от ситуации сохранять контроль над собой. Покрайней мере, пытаться.

ПАМЯТЬ

«Я называл его товарищ Лысый, а он меня – Календариком»

9 мая 2022 года погиб военнослужащий ДНР и автор-исполнитель

Сергей Лысенко (позывной «Лысый»).

В районе села Павловка рота «Лысого» попала под сильный

артиллерийский огонь противника. Сергей вывел личный состав из-

под обстрела, в результате чего получил множественные осколочные

ранения, несовместимые с жизнью. Вот воспоминания о командире

Никиты Олендаря:

Командиром нашей, первой, роты назначили Лысого - Сергея Лысенко.

Я знал его и раньше, как певца, автора-исполнителя. Просто знал, что

есть такой музыкант, не более того. С самых первых дней своего

назначения, ещё в Новоазовске, где нас укомплектовывали личным

оружием и БК, составляли-пересоставляли "штатки", вечно сгоняли на

построения, новый командир по-отечески обнял новобранцев-

резервистов. С его подачи я переменил должность со второго номера

гранатомётчика на фельдшера, или, как ещё именуют, стрелка-

санитара. Радовался и хвалился: буду, пускай, не Пироговым, но как

о. Павел Флоренский, как Александр Вертинский.

Я так и не наловчился называть командиров сугубо их позывными,

обязательно присовокуплял "товарищ". Также не смог "тыкать".

Поэтому только "Товарищ Лысый", и только на "Вы". Он, в свою

очередь, прозвал меня "Календариком". Мой позывной немного

отличается от фамилии: Олендарь - Календарь: всю жизнь я слышал

эту незатейливую рифмовку, чего бы и нет?

В Джанкое во время стрижки и бритья я стал единственным, кому

оставили бороду, не свели ее к щетине. По благословению Лысого.

Там же была эпидемия ОРВИ, и среди других я пытался вылечить

своего командира. Там же он дал свой концерт под гитару. Накануне

отъезда в зону боевых действий.

Решал он по-отцовски, не было в нём командирского самодурства,

мазохизма, начальственной вседозволенности. Знал нужды солдат,

регулярно спрашивался, у кого что да как. "Календарик, как твои

дела?"- улыбался он и протягивал руку, обходя позиции. Вернее,

объезжая. На "десятке" или на красном мотоцикле "Viper". Последний

был у него в фаворе.

Как-то осмелев, я решил, что буду фотокором нашей роты. С камерой

IPhone 5. О своем самозванстве я доложился и Лысому. Время спустя

он и говорит: "Ану, Календарик, сфотографируй меня на мотаке!" Я:

"О, конечно, давайте!"

Лысый: "Сейчас я съезжу, надену очки для полноты образа"

Я: "Жду!"

В итоге вышли стильные кадры. Да, наигранные. Но, уверяю, в жизни

он выглядел ещё круче. Седая щетина, плечи и шея по-боксерски

выдавались вперёд, лицо сосредоточенное. На руках тактические

перчатки. На АК глушитель. На голове трофейная бейсболка "M-Tac"

песочного цвета. Повторюсь, даже и не нужно было выдумывать: он

сам по себе был видным, крутым и видным. Жалею, не доставало

приличной техники заснять его неподгаданно, в деле,

непосредственно.

За всей внушительной экипировкой-амуницией-маскировкой

скрывалось большое сердце, вместившее и 1ю роту, и отдельные

взводы, и всех, кто попадался по пути. Даже пленных ВСУшников, от

которых он отгонял своих же. Которым приказал принести еды и воды.

Да, насчёт фотографий. Я обещал, что сброшу ему их, как только

появится Интернет. У меня в архиве остались снимки, где он верхом

на Viper'e, где он даёт интервью журналистам, где мы в обнимку.

Интернет теперь-то есть, да вот Лысого нет...

Его песни играли в оставленных домах под Угледаром, в

лесопосадках, в школьных классах - везде, где мы оказывались уже

после его гибели. Мне особенно одна нравится - "Память". Не

поленитесь найти её в студийной записи:

Все когда-то пройдет

Все растает, как дым

Только вечная память живет

Где останусь навсегда молодым

Каждый миг, каждый вздох

Край родной, для тебя

Ну а то, что доделать не смог

За меня пусть закончат друзья...

Под звуки боя

ПО СОСЕДСТВУ С ТОБОЙ ЦВЕТЁТ АБРИКОС

Никита ОЛЕНДАРЬ

Настоящий стих посвящён моей супруге Анастасии Олендарь.

Написан в зоне СВО 11 апреля 2022 года.

По соседству с тобой цветёт абрикос -

В паре розовый сошёлся с белесым.

И здесь того же цвета лепесток,

И также мерно льётся ток небесный.

И ветки молодые, и сизые скворцы,

Пчелиное сестринство гудит на тот же лад.

Здесь равно те же явления весны,

Да с тобой не по соседству здешний сад!

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