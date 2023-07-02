«У нас еще безопасно!»: Жители поселка Третий Восточный в Донецке привыкли к обстрелам ВСУ

Обстрелом был разрушен дом по улице Коминтерна Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Поселок Третий Восточный в Киевском районе – горячая точка на карте Донецка. Он регулярно в сводках, на улицах следы от попаданий вражеских мин.

Пострадало еще 4 дома. ФОТО: СЦКК

1 июля ему вновь досталось – ВСУ выпустили несколько снарядов из натовской артиллерии калибром 155-мм (на военном сленге – «Три топора»). «Комсомолка» побывала в поселке и пообщалась с жителями.

Коты невозмутимы, как и жители Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

1 июля жертв чудом удалось избежать, но дома разрушены. Утром следующего дня на асфальте еще видны следы от пены для тушения пожаров. При этом военных объектов в поселке нет, и обстрелы носят откровенно террористический характер.

Тем удивительнее отношение к происходящему местных жителей.

Следы попаданий повсюду Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Да у нас все нормально, - говорит Николай Федорович. Хотя и воскресенье, он торопится на работу, сегодня его смена на шахте.

- Вот я у сына был, он живет в районе шахты Засядько, вот там опасно. Здесь еще ничего, - считает Николай Федорович.

Между тем, только за один день, в поселке были разбиты пять жилых домов.

- Вчера (1 июля – Ред.) дом буквально трясло, - говорит жительница по ул. Коминтерново Зинаида. – Я в погреб побежала, а тапочки на пороге оставила. Как стихло, выхожу – обуви нет. Еле в саду нашла, взрывной волной разбросало.

Жители уже заметили, что часто «прилетает» в одни и те же места. Местная школа №56 – в их числе.

- Стреляют по одним и тем же точкам, - считают жители. – В некоторые дома попадают по второму, третьему разу. Сколько раз прилетало в школу - и не сосчитаем!

Тем временем, люди не бросают свое хозяйство, ухаживают за огородами. Многие с этих улиц поехали на линию соприкосновения с ВСУ, чтобы защищать родную землю.

- Ждем ребят с победой! – говорят дончане.

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