В Макеевке в честь ветеранов боевых действий провели акцию «Дерево Памяти и Славы»

Акция была приурочена ко Дню ветеранов боевых действий Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня в Макеевке в Центрально-Городском районе у памятника погибшим воинам-интернационалистам прошла акция памяти и славы, приуроченная ко Дню ветеранов боевых действий. Ее инициировал Совет ветеранов Афганистана ДНР при поддержке общественного движения «Донецкая Республика» и партии «Единая Россия». Почетным спикером выступил командир легендарного разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога.

Акция была приурочена ко Дню ветеранов боевых действий Фото: Иван ЖИЛЯК

Акция была приурочена ко Дню ветеранов боевых действий Фото: Иван ЖИЛЯК

В местном сквере участники акции повязали на ветви дерева красные ленты в память о павших воинах России и белые ленты, которые символизируют живых защитников Отечества. Таким образом жители выразили свою бесконечную признательность ветеранам боевых действий за их подвиги и мужество во имя правды, мира и справедливости.

Акция была приурочена ко Дню ветеранов боевых действий Фото: Иван ЖИЛЯК

Минутой молчания присутствующие почтили тех, кто не вернулся с поля боя живым, после чего возложили цветы к памятнику.

Акция была приурочена ко Дню ветеранов боевых действий Фото: Иван ЖИЛЯК

Акция была приурочена ко Дню ветеранов боевых действий Фото: Иван ЖИЛЯК

Напомним, сегодня, 1 июля, в России традиционного чествуют тех, кто самоотверженно исполнял свой воинский долг перед Родиной, и кто с честью выполнял боевые задачи в самых горячих точках. Ко всем ветеранам боевых действий обратился врио Главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что их мужество и преданность Отчизне, доблесть и самопожертвование стали примером для многих поколений россиян.

- В этот день мы вспоминаем каждого ветерана боевых действий и разделяем боль утраты по тем, кто не вернулся из боя, гордимся их подвигами, - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Лидер ДНР пожелал всем ветеранам здоровья, благополучия и гордости за тех, кто сегодня следует по их стопам и для кого они стали настоящим образцом служения Родине.

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