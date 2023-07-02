В республике восстанавливают не только жилье и социальную инфраструктуру, а и объекты культуры. На сегодня в ДНР отремонтировали и оснастили необходимым оборудованием 39 музеев и музыкальных школ, библиотек и ДК.

- Восстанавливая разрушенные объекты, мы создаем условия для развития культурной жизни в новых регионах - наши граждане получают возможность реализовать свой творческий, созидательный потенциал, - говорит заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. - Именно поэтому мероприятиям по восстановлению объектов культуры в программе социально-экономического развития Донбасса и Новороссии уделено особое внимание.

Михаил Желтяков.

Исполняющий обязанности министра культуры ДНР Михаил Желтяков в беседе с «Комсомольской правдой» отметил самые значимые восстанавливаемые объекты культуры. К таким руководитель ведомства отнес Дом культуры имени Кирова и Кировский культурно-досуговый комплекс в Донецке, Центр культуры и досуга «Снежинка» в Снежном, городской Дворец культуры Харцызска, Сартанинскую школу искусств, Волновахский районный дворец культуры имени В. А. Жоги и Мариупольский краеведческий музей.

- При поддержке регионов-шефов и Министерства культуры Российской Федерации, которые содействуют в восстановлении Донбасса, мы возрождаем культуру нашего региона, - говорит Желтяков. - Важно понимать, что в течение 30 лет практически не проводилось никаких ремонтных работ, не улучшалась материально-техническая база учреждений.

Кроме того, благодаря поддержке Минкульта РФ у жителей Донецкой Народной Республики открываются новые возможности.

- На данный момент открыты современные цифровые кинозалы в четырех городах и районах республики, запланировано создание трех модельных библиотек, восстанавливается Волновахский районный краеведческий музей, в скором времени запланировано открытие музея кино при Шахтерском колледже кино и телевидения им. А. А Ханжонкова, работа в данном направлении продолжается, - рассказал и. о. министра.

Руководитель культурного ведомства региона подчеркнул, что особенно сегодня необходимо понимать, что культура - это прежде всего идеология, это сохранение нематериального культурного наследия, истории, это наши традиционные ценности.

- Именно поэтому так важно восстанавливать и сохранять объекты культуры в регионе, - уверен Михаил Желтяков. - Мы благодарны всем, кто принимает участие в восстановлении Донбасса, за неоценимую поддержку, которую оказывают нашим учреждениям культуры.