Свеча в память и адыгейская соль в помощь! Как в России поддерживают бойцов СВО

Акция «Свеча памяти» в Самаре прошла 22 июня. Фото: Правительство Самарской области
Главная городская площадь в Самаре превращается в гигантский холст для огненного рисунка. Сотни волонтеров зажигают свечи, ставят одну за другой на асфальт. Если взглянуть издалека или с высоты, можно увидеть, как сначала появляются буквы Z и V, потом очертания паровоза, штурмовика над ним, георгиевская ленточка и надпись «Самара помнит». 22 июня 2023 года в городах России зажигали свечи не только в память обо всех героях, павших в борьбе с нацизмом. И речь не только о подвигах солдат Великой Отечественной войны. Увы, но сегодня фашизм снова поднял голову, и вновь бороться с ним приходится именно нашей стране. И акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби - это еще одна возможность показать, насколько едины и те, кто сегодня находится в зоне спецоперации, и те, кто остается в мирной жизни, но готов делать все, чтобы помочь своим.
Зажглись огненные картины и в новых регионах России: здесь в этот день вспоминали и тех, кто пострадал от рук неонацистов. А самая большая картина появилась в Волгограде: для ее создания использовали частички Вечного огня из всех городов-героев России.
Такие акции - наглядное свидетельство того, как весь российский народ чувствует единство с теми, кто сейчас защищает суверенитет нашей страны. Туда, за ленточку, летят слова поддержки, наполненные верой и любовью письма от близких, родных, а иногда и незнакомых людей. Сами бойцы признаются, что приятно получать письма от школьников - треугольнички, как в годы Великой Отечественной. Часто это очень незатейливые слова, милые рисунки, но на душе становится спокойнее, ведь все, получается, не зря. И такие письма летят со всех концов страны. Недавно ребята в детском лагере «Солнышко», что в городе Протвино Московской области, собрались за партами, чтобы написать слова признательности военным.
- В своих письмах мальчишки и девчонки выразили признательность российским солдатам, написали, что они гордятся настоящими защитниками Родины и желают им скорейшего возвращения домой, - поделились работники лагеря. Все эти письма обязательно доставят бойцам - обязательно вместе с гуманитарным грузом. И чем только не стремятся порадовать бойцов россияне! На Кубани пенсионерки станицы Марьянской закатывают для ребят в форме овощи и готовят адыгейскую соль! Вкуснейшую заправку для мяса женщины приготовили из самых свежих продуктов, воспользовавшись старинным рецептом. Передают бойцам вязаные носки, ангелочков, иконки.
Конечно же, за ленточку отправляются и самые нужные предметы амуниции, транспорт, аптечки. Народный фронт и военкоры на средства, собранные к годовщине проекта «Все для Победы», отправили участникам спецоперации 200 квадроциклов и 2200 рюкзаков военкора.
- Пообщались с бойцами, есть понимание, что еще требуется: дроны, системы радиоэлектронного подавления и многое другое. Вместе с миллионами россиян будем продолжать помогать нашим военным, - подчеркнул руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. И такие сборы продолжаются по всей стране.
В Якутске о бойцах СВО не забыли во время традиционного народного праздника «Ысыах Туймаады-2023». С помощью QR-кодов во время гуляний удалось собрать более миллиона рублей в поддержку ребят. Все они будут переданы в фонд Победы.
- Слова алгыса, сказанные здесь, на ысыахе, дойдут до наших бойцов, добавят им уверенности, чтобы они знали: мы ждем их и гордимся ими, желаем им скорейшей победы и возвращения домой живыми и здоровыми. Главное сейчас для нас - сохранять единство, - поделился глава Якутска Евгений Григорьев.
В это время благотворительный концерт в пользу участников СВО прошел и в Башкортостане. Участие в нем принял заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин.
- Пусть вырученные с этого концерта деньги хоть как-то помогут нашим ребятам! Главное, чтобы они вернулись живыми и здоровыми! - отметил он.
А в Приамурье жители города Зея запустили игру «Хвостики» - в помощь военным переводят сумму, которая остается на карте до круглого числа:
- Мы подразумеваем «хвостик», который остается на карточке. Допустим, у вас остается 1245 рублей. Люди кидают 45 рублей, и у них остается чистая, красивая сумма. Вот этими «хвостиками» мы уже набрали почти 111 тысяч рублей на закупку для бойцов. Хочется сказать: держитесь! Мы тут единым фронтом всем вам поможем, - рассказала одна из инициаторов этой акции, зеичанка Ольга Борисова.
ВЗГЛЯД ИЗВНЕ
Поддержка участников СВО от россиян уже давно стала абсолютно предсказуемой и непререкаемой. А вот примеры такого одобрения, приходящие из-за рубежа, также перестают быть редкостью - и это уже хорошая новость. Еще один честный репортаж о происходящем в зоне СВО появился благодаря французскому репортеру Жерому Гарро. В сюжете об отражении контрнаступления ВСУ можно увидеть и «зубы дракона», и блиндаж, и момент уничтожения бронетехники ВСУ. Конечно же, репортаж, в котором дали слово российским военным, вызвал возмущенные комментарии от украинцев. А вот французские зрители выразили одобрение работе журналиста.