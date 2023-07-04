Свеча в память и адыгейская соль в помощь! Как в России поддерживают бойцов СВО

Акция «Свеча памяти» в Самаре прошла 22 июня. Фото: Правительство Самарской области

Зажгли свечу в память о героях

Главная городская площадь в Самаре превращается в гигантский холст для огненного рисунка. Сотни волонтеров зажигают свечи, ставят одну за другой на асфальт. Если взглянуть издалека или с высоты, можно увидеть, как сначала появляются буквы Z и V, потом очертания паровоза, штурмовика над ним, георгиевская ленточка и надпись «Самара помнит». 22 июня 2023 года в городах России зажигали свечи не только в память обо всех героях, павших в борьбе с нацизмом. И речь не только о подвигах солдат Великой Отечественной войны. Увы, но сегодня фашизм снова поднял голову, и вновь бороться с ним приходится именно нашей стране. И акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби - это еще одна возможность показать, насколько едины и те, кто сегодня находится в зоне спецоперации, и те, кто остается в мирной жизни, но готов делать все, чтобы помочь своим.

Зажглись огненные картины и в новых регионах России: здесь в этот день вспоминали и тех, кто пострадал от рук неонацистов. А самая большая картина появилась в Волгограде: для ее создания использовали частички Вечного огня из всех городов-героев России.

Письма от детей - самое ценное

Такие акции - наглядное свидетельство того, как весь российский народ чувствует единство с теми, кто сейчас защищает суверенитет нашей страны. Туда, за ленточку, летят слова поддержки, наполненные верой и любовью письма от близких, родных, а иногда и незнакомых людей. Сами бойцы признаются, что приятно получать письма от школьников - треугольнички, как в годы Великой Отечественной. Часто это очень незатейливые слова, милые рисунки, но на душе становится спокойнее, ведь все, получается, не зря. И такие письма летят со всех концов страны. Недавно ребята в детском лагере «Солнышко», что в городе Протвино Московской области, собрались за партами, чтобы написать слова признательности военным.

- В своих письмах мальчишки и девчонки выразили признательность российским солдатам, написали, что они гордятся настоящими защитниками Родины и желают им скорейшего возвращения домой, - поделились работники лагеря. Все эти письма обязательно доставят бойцам - обязательно вместе с гуманитарным грузом. И чем только не стремятся порадовать бойцов россияне! На Кубани пенсионерки станицы Марьянской закатывают для ребят в форме овощи и готовят адыгейскую соль! Вкуснейшую заправку для мяса женщины приготовили из самых свежих продуктов, воспользовавшись старинным рецептом. Передают бойцам вязаные носки, ангелочков, иконки.

Сборы на самое нужное

Конечно же, за ленточку отправляются и самые нужные предметы амуниции, транспорт, аптечки. Народный фронт и военкоры на средства, собранные к годовщине проекта «Все для Победы», отправили участникам спецоперации 200 квадроциклов и 2200 рюкзаков военкора.

- Пообщались с бойцами, есть понимание, что еще требуется: дроны, системы радиоэлектронного подавления и многое другое. Вместе с миллионами россиян будем продолжать помогать нашим военным, - подчеркнул руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. И такие сборы продолжаются по всей стране.

В Якутске о бойцах СВО не забыли во время традиционного народного праздника «Ысыах Туймаады-2023». С помощью QR-кодов во время гуляний удалось собрать более миллиона рублей в поддержку ребят. Все они будут переданы в фонд Победы.

- Слова алгыса, сказанные здесь, на ысыахе, дойдут до наших бойцов, добавят им уверенности, чтобы они знали: мы ждем их и гордимся ими, желаем им скорейшей победы и возвращения домой живыми и здоровыми. Главное сейчас для нас - сохранять единство, - поделился глава Якутска Евгений Григорьев.

В это время благотворительный концерт в пользу участников СВО прошел и в Башкортостане. Участие в нем принял заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин.

- Пусть вырученные с этого концерта деньги хоть как-то помогут нашим ребятам! Главное, чтобы они вернулись живыми и здоровыми! - отметил он.

А в Приамурье жители города Зея запустили игру «Хвостики» - в помощь военным переводят сумму, которая остается на карте до круглого числа:

- Мы подразумеваем «хвостик», который остается на карточке. Допустим, у вас остается 1245 рублей. Люди кидают 45 рублей, и у них остается чистая, красивая сумма. Вот этими «хвостиками» мы уже набрали почти 111 тысяч рублей на закупку для бойцов. Хочется сказать: держитесь! Мы тут единым фронтом всем вам поможем, - рассказала одна из инициаторов этой акции, зеичанка Ольга Борисова.

ВЗГЛЯД ИЗВНЕ

Поддержка участников СВО от россиян уже давно стала абсолютно предсказуемой и непререкаемой. А вот примеры такого одобрения, приходящие из-за рубежа, также перестают быть редкостью - и это уже хорошая новость. Еще один честный репортаж о происходящем в зоне СВО появился благодаря французскому репортеру Жерому Гарро. В сюжете об отражении контрнаступления ВСУ можно увидеть и «зубы дракона», и блиндаж, и момент уничтожения бронетехники ВСУ. Конечно же, репортаж, в котором дали слово российским военным, вызвал возмущенные комментарии от украинцев. А вот французские зрители выразили одобрение работе журналиста.