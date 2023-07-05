Регионы помогают восстанавливать Макеевку

Регионы передают в качестве помощи спецтехнику.

Регионы-шефы Макеевки - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Свердловская область - активно благоустраивают город. Благодаря их усилиям уже завершены работы на 81 объекте: восстановлены детские сады, школы, многоквартирные дома, административное здание городской больницы. Также переданы и задействованы 56 единиц дорожно-коммунальной и аварийно-спасательной техники, пробурены водозаборные скважины.

Ведется активная работа и в переоснащении социальных учреждений и объектов инфраструктуры. К примеру, перинатальному центру Макеевки передан электрохирургический высокочастотный аппарат, позволяющий проводить малотравматичные операции с минимальным вмешательством, приобретено оборудование для выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела и иными патологиями.

Многое уже сделано, но еще больше будет сделано в будущем. В этом году планируется восстановить 165 объектов. Среди них - многофункциональный центр в Горняцком районе города, где работы уже ведутся.

К 1 сентября под эгидой регионов-шефов запланировано бурение 56 скважин для технического водоснабжения котельных, остекление трех многоквартирных домов, ремонт дорог на сумму 350 миллионов рублей, приобретение оборудования для Перинатального центра, закупка компьютерных комплексов для 35 школ, организация летнего оздоровления детей на территории Ханты-Мансийский автономного округа - Югра и Свердловской области. Также в плане замена аварийных участков сетей водоснабжения, водоотведения, ремонт кровли 16 домов, остекление 186 домов и установка 1000 новых дорожных светильников.

Администрация Макеевки высоко оценивает данную помощь.

- С регионами-шефами достигнуто взаимопонимание в организации восстановительных работ, - сказал «Комсомолке» первый заместитель главы администрации Макеевки Олег Борисов. - В рамках долгосрочного сотрудничества перечень объектов, подлежащих восстановлению в 2024 - 2025 годах за счет средств бюджетов регионов-шефов направлен им на согласование.

Жители Макеевки рады переменам и считают такую поддержку неоценимой.

- Особая благодарность за учебники (городу было передано более 200 тысяч учебников. - Авт.). И, конечно же, за то, что наших детей отправляют на отдых и оздоровление, - говорит жительница Макеевки Виктория Федорова. - Мне кажется, что если город будут восстанавливать такими темпами, то уже через несколько лет он станет в разы лучше и краше.