Завершился первый этап конкурса «Моя республика»

В мае донецкое отделение партии «Единая Россия» заявило о запуске общереспубликанского конкурса «Моя республика». Чтобы принять в нем участие, нужно было проявить свои таланты. Организаторы дали максимальную свободу для творчества. Можно было петь, танцевать, читать стихи, делать скульптуры, ковать из снарядов цветы, монтировать видео или снимать фоторепортажи. Главное, чтобы это шло от души. Первый этап продлился до 12 июня. Затем 25 июня в Донецке наградили авторов лучших работ.

- Мы вручаем призы победителям первого этапа: три третьих места, три вторых, три первых и приз зрительских симпатий. В сентябре будет второй этап, в котором сегодняшние победители будут состязаться друг с другом. На этом этапе судьями будет вся республика, - говорит замруководителя РИК Донецкого регионального отделения «Единой России» Марина Каплянок.

Один из победителей конкурса, дончанин Андрей, пришел с работой «Мой Донецк» - композиция про любимый город.

- Большое спасибо моему преподавателю актерского мастерства Марине Дидековой из детского театра «Синяя птица». Я в этом театре уже семь лет. Пришел, когда мне было пять. В моей композиции я показал то, что не могут почувствовать люди, не живущие здесь. Ужасы войны, любовь к родному городу. Во втором этапе тоже буду участвовать и надеюсь на победу, - говорит Андрей. Впереди победителей муниципального этапа ждет республиканский этап конкурса.

О формате его проведения оргкомитет планирует сообщить позже на сайте днрмояреспублика.рф или на страницах регионального отделения «Единой России».

ВАЖНО

Поддержка и развитие культурной сферы - стратегическое направление

Заместитель председателя государственного комитета по науке и технологиям ДНР Алексей Завгородний рассказал «Комсомолке» о том, что жители Донецкого края всегда славились своим трудолюбием, а самое главное - творческим и креативным подходом во всех делах.

Алексей Завгородний.

- На Донецкой земле вырос не один десяток талантливых и общеизвестных деятелей культуры, науки. Чего только стоят такие фамилии, как Прокофьев, Ханжонков, Быков… Поддержка и развитие культурной сферы является важным, и, можно сказать, стратегическим направлением государственной политики Российской Федерации, а также одним из приоритетов возрождения мирной жизни в Донбассе, - говорит Завгородний. - Поэтому создание условий для выявления и развития талантов и творческих инициатив в различных направлениях является хорошим и правильным направлением деятельности донецкого регионального отделения партии «Единая Россия». Зампредседателя комитета считает, что народный общереспубликанский конкурс «Моя республика» в первую очередь создает условия и возможность всем жителям нашего региона продемонстрировать свое творчество и таланты, и главное - развить их.

- Желаю всем участникам конкурса новых творческих идей и самое главное - возможностей для их реализации, - обратился к участникам Алексей Завгородний.

СПРАВКА

На конкурс «Моя республика» поступило 2403 заявки, 2060 работ. Их тематика - патриотическая (посвящена Дню республики, 9 Мая, родным городам, русскому народному творчеству). Призовые места заняли 211 участников. Наибольшую активность проявили участники из Донецка, Макеевки, Горловки, Старобешева, Кировского и Ждановки.

КСТАТИ

Активное участие в конкурсе принимали дети. Они через рисунки выражают свою любовь к Родине. В региональном отделении «Единой России» рассказали о некоторых работах.

К примеру, Кира Надточий из Шахтерска изобразила трогательную сцену, главные герои которой - старушка-мать и молодой защитник Родины. Автор назвала свой рисунок «Долгожданная встреча».

А Ангелина Сытникова из Снежного нарисовала душу республики такой, какой она ее видит. Получился рисунок, сочетающий в себе нежность цветения и твердый образ шахтера, мрачную усталость и светлую, яркую надежду.

- Мурашки идут по коже от стихотворений, которые присылают ребята. Алена Кичук прониклась стихотворением Юлии Друниной «Зинка». Произведение о Великой Отечественной войне пропитано мелкими радостями жизни и неизбежностью горя. И это настроение очень тонко передает чтец в своем видео, - отмечают в «Единой России». - Алина Лазутина из Шахтерска изобразила главные символы республики, а ее земляк Илья Ищенко написал пейзаж, на котором - центр Донецка. Разные на первый взгляд рисунки имеют много общего. Дети изображают счастливые семьи, идущие за руку, чистое голубое небо и обязательно - голубей, символ мира.