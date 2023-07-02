Оборона России поставила в тупик не только Украину, но и Запад

Киев, конечно же, не мог пропустить мимо такое событие в России, каким стала попытка «мятежа Пригожина», и замминистра обороны Украины Ганна Маляр объявила в субботу о начавшемся украинском контрнаступлении. Впрочем, по итогам дня результаты оказались неутешительны для ВСУ. Очередные погибшие вэсэушники и уничтоженная украинская боевая техника западного и советского происхождения.

ПОНАСТРОИЛИ ТУТ

«Контрнаступ», как его называют в Киеве, в реальности длится уже около 3 недель, но похвастаться украинским генералам и политическому руководству пока нечем. Слишком грамотно выстроена российская оборона, которая позволяет гибко реагировать на угрозы противника и даже самим предпринимать ответные атакующие действия. Загрустили по этому поводу не только по всей незалежной, загрустили и на Западе.

И при всем этом украинские войска пока не дошли даже до первой настоящей оборонительной линии укреплений. До нее ВСУ надо еще с боем прогрызть российские порядки на расстояния от 9 до 20 километров в зависимости от участка линии боевых столкновений (ЛБС).

И на Украине, и на Западе явно недооценили российскую военно-инженерную школу, которая веками сохраняет репутацию одной из самых передовых (если не самой передовой) в военном мире на всей планете. Можно вспомнить, например, что даже хваленый Третий рейх, явно не испытывавший дефицита в военных инженерах, был готов практически на все, чтобы пленный советский генерал Дмитрий Карбышев, гений фортификационного строительства и саперных рубежей обороны, перешел на их сторону и стал служить «фюреру немецкого народа» (генерал погиб, но не стал предателем). И эта инженерная школа никуда не исчезла. А ее последователи выстроили такую систему обороны, что в сочетании со стойкостью и героизмом российских военных перед ВСУ стоит практически неразрешимая задача. Обширные и сложные минные поля, инженерные заграждения, «зубы дракона» - чего там только нет!

ТОРГОВАЛИ - ВЕСЕЛИЛИСЬ, ПОДСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Ведущие западные СМИ, как в артиллерийском салюте, слаженно грохнули единым залпом, отмечая неудачи ВСУ в ходе своего «контрнаступа».

- Украина вряд ли добьется быстрых и решительных побед. Это не немецкие танки против польской конницы. Это ближе к войне на истощение, когда атакующие перемалываются сильно укрепленной обороной. Шансы складываются против Киева, - пессимистически оценивает сложившуюся ситуацию британская газета The Daily Telegraph в статье под говорящим заголовком «Подготовьтесь к пошатнувшемуся контрнаступлению Украины» и, сетуя на российские укрепления, делает умозаключения в духе «британских ученых» или «британской разведки». - Если наступление забуксует, Западу нужно серьезно подумать, как расширить наступательный потенциал Украины. И объявить окончательный путь к членству в НАТО.

Правда, дальше поворот сюжета вновь потрясает: «Лидеры на саммите НАТО должны задать себе вопрос: если Украина с мощью НАТО не может победить российскую агрессию, то в чем его смысл?» И действительно, а в чем тогда смысл НАТО?

- Детали провального наступления важны, потому что они показывают те проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска в ходе контрнаступления. Дело в том, что наступают они на оборонительные позиции, которые русские готовили в течение года. Более того, поддержку обороняющимся российским войскам оказывает авиация, имеющая превосходство в воздухе, что стало весьма заметно с началом украинского наступления, - констатирует британская The Guardian тот факт, что уже в самом начале контрнаступления Украина стала приближаться к краху. И тоже «плачет». - Это невероятно трудно. Россия в целом выстроила хорошую оборону, создав подготовленные в инженерном отношении позиции и совершая тактические отходы… Представление о том, что русские просто испарятся, а украинцы проедут прямо по их оборонительным рубежам, - это просто дикие мечты.

А вам кто-то обещал совсем другое, да? Как украинское командование, посылающее своих бойцов просто на убой, говоря, что в таком-то селе «русских нет». А они там есть и готовы дать отпор из всех видов имеющегося у них оружия.

Аналогичное уныние царит в статьях The Economist, Wall Street Journal, Washington Post, CNN, Bild и десятков других западных СМИ. Особо, пожалуй, стоит выделить, что все они отмечают - ни с чем подобным Запад до сих пор не сталкивался.

ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА? ДО САМОГО ПОСЛЕДНЕГО

Но самое страшное для них, что в рядах ВСУ тоже начинается разброд и смятение. И украинцы все больше задумываются не о том, как бы «героически победить русню», а о том, как бы не сдохнуть в этой каше.

И даже хваленая западная техника скорее не помогает, а мешает вэсэушникам. Они не стесняются рассказывать даже западным журналистам, что стоит только «Леопарду» или БПМ «Брэдли» или «Мардер» появиться на поле боя, как русские сосредотачивают на них свой огонь. И что шансов уцелеть вэсэушникам в советской технике гораздо больше, чем в западной.

И уже не редкость случаи, когда украинские танкисты сами выводят свою технику из строя, чтобы не идти в заведомо гибельную для них атаку. А некоторые, особо свидомые экипажи подают свои «Леопарды» задним ходом и специально наезжают кормой на противотанковые мины. А в результате и экипаж цел, и танк к бою непригоден.

Находящиеся на поле боя вэсэушники прекрасно представляют себе потери, которые они несут. О которых, кстати, недавно дважды говорил и президент России Владимир Путин. На ПМЭФ 16 июня он рассказал, что российские войска уничтожили, по его данным, 186 танков и 418 БМП и бронемашин. А 22 июня на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России было сообщено, что безвозвратные потери Украины в ходе контрнаступления составили уже более 13 тысяч военнослужащих.

Но, как подчеркнул Путин, поступающие сведения говорят о том, что Запад не изменил своего подхода, и намерен воевать с Россией «до последнего украинца».

До последнего, так до последнего. Сами согласились.