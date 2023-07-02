До азовского побережья - по новой дороге

Ремонт трассы Амвросиевка - Мариуполь.

Республика не видела масштабных ремонтов и строительства дорог долгие годы. Поэтому сегодня буквально на каждом участке региональных трасс и муниципальных дорог можно встретить специалистов и технику «Автодора», которые активными темпами приводят асфальтное полотно в нормативное состояние. Среди таких - трасса Т-05-19 Амвросиевка - Мариуполь, здесь дорожники ремонтируют участок протяженностью 120 километров, чтобы жители региона без труда смогли добраться до азовского побережья.

- Масштабные работы разделены на три участка. Самый большой из них, протяженностью 60 км, почти завершен, - рассказывает заместитель председателя правительства РФ

Марат Хуснуллин. - Специалистам осталось уложить верхний слой асфальта и установить бортовой камень, затем они приступят к монтажу дорожных знаков, барьерного ограждения и нанесению разметки. Еще два участка протяженностью по 30 километров каждый, по словам вице-премьера, завершены более чем на треть.

- Рабочие фрезеруют старое дорожное покрытие, на отдельных участках уже приступили к укладке нового асфальта. Дорожники работают круглосуточно, чтобы завершить ремонт в третьем квартале этого года, - говорит Хуснуллин. - На всех 120 километрах в черте населенных пунктов установят остановочные павильоны. Всего их будет более 20. Также сейчас специалисты завершают ремонт моста через реку Средний Еланчик, который входит в состав дороги.

- Всего в Донецкой Народной Республике до конца года будет отремонтировано более 300 км дорог и 6 искусственных сооружений. В работах задействовано более 1600 человек и около 850 единиц техники, - отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.