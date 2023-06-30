На благо граждан

Член восьмого состава Общественной палаты Российской Федерации от Донецкой Народной Республики Анна Ревякина.

Первое пленарное заседание Общественной палаты РФ нового (восьмого) состава состоялось! Немного цифр и фактов о структуре: 172 члена, из них 40 утверждены Президентом России, 89 - делегированы от общественных палат регионов, 43 - избраны по результатам конкурсного отбора от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

Секретарем по результатам голосования стала председатель совета Исследовательского центра частного права имени С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, заслуженный юрист России Лидия Михеева.

Первым замом секретаря избрали Героя России Вячеслава Бочарова. Он на протяжении более десяти лет занимался развитием молодежной политики и волонтерства.

Заместителями секретаря также стали экономист, автор книги «Кристалл роста. К русскому экономическому чуду» Александр Галушка, член Общественной палаты Калужской области, вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Владислав Гриб и директор Музея Победы Александр Школьник.

И, главное, в восьмой состав вошли представители новых регионов России: от ДНР - Анна Ревякина, от ЛНР - Виктор Рябичев, от Запорожской области - Владимир Рогов, от Херсонской - Владимир Овчаренко. Момент знаковый: такой шаг ускорит интеграцию новых регионов в состав России, поможет как можно скорее наладить мирную жизнь.

Тем более что в палате на благо новых регионов будут работать и другие люди. Это заместитель генерального директора по развитию общественного культурно-социального фонда «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина и скрипач Петр Лундстрем, который дал более ста концертов в зоне СВО. Более того, в планах создать при палате специальный координационный совет по развитию и интеграции новых регионов. Туда войдут совершенно разные люди, которые по опыту знают, что нужно жителям освобожденных территорий, но при этом по разным причинам могут и не быть членами палаты.

СКАЗАНО!

Член восьмого состава Общественной палаты Российской Федерации от Донецкой Народной Республики Анна Ревякина:

- Я планирую войти в Комиссию Общественной палаты РФ по культуре и сохранению духовного наследия к Ирине Великановой. Совсем недавно я стала редактором-составителем учебника истории «Великий Блокпост», в нем - вся донбасская поэзия, донбасский контекст разделены по годам с 2014 года. Но это не значит, что ко мне лично нельзя обратиться по другим вопросам - с удовольствием постараюсь помочь найти решение по разным проблемам. Для меня большая радость и ответственность быть представителем от Донецкой Народной Республики в Общественной палате РФ.