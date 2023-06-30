Сенатор РФ Наталья Никонорова рассказала, как проходит в ДНР диспансеризация взрослого населения

Сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова посетила одну из больниц Донецка. Фото: Скриншот видео ТГ/Никонорова

В Донецкой Народной Республике идет диспансеризация взрослого населения. Сенатор РФ от ДНР Наталья Никонорова посетила одну из больниц Донецка и посмотрела, как все происходит.

- Диспансеризация — это бесплатное обследование, которое проводится с регулярностью раз в три года для граждан 18–39 лет и ежегодно — для граждан старше 40 лет. Профосмотр проходит в два этапа. На первом вас осмотрят, измерят давление, уровень сахара и холестерина, сделают анализ крови, ЭКГ и флюорографию, - написала в своем телеграм-канале Никонорова.

Она отметила, что второй этап рассчитан на тех, у кого выявят какие-либо патологии или заболевания. В зависимости от результатов анализов вас направят к узкому специалисту и назначат дообследование.

- Участие в диспансеризации добровольное, но я считаю, что пройти профосмотр должен каждый житель Республики, ведь здоровье бесценно, подчеркнула сенатор.

Она обратила внимание, что с 1 января 2024 года в ДНР начнет действовать система обязательного медицинского страхования. Всем гражданам до конца этого года нужно получить полис ОМС. На сегодня в Республике уже выдано 117 тысяч полисов.

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