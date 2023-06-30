Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (в центре) и премьер-министр ДНР Евгений Солнцев (справа) осмотрели состояние стадиона «Донбасс Арена». Фото: ТГ/Солнцев

Донецкому футбольному клубу «Шахтер» обеспечат участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время совещания по исполнению поручений по новым регионам России.

Министерство спорта РФ разработает план развития нового футбольного клуба «Шахтер» и его дальнейшего участия в соревнованиях. Во время совещания представители Минспорта доложили о готовности плана мероприятий по интеграции Донецкого училища олимпийского резерва и Луганского высшего училища физической культуры в систему подготовки олимпийского резерва России.

Также в ведомстве предоставили подробный отчет о ремонтно-восстановительных работах в спортивном комплексе «Ильичевец» в Мариуполе и других спортивных объектов, создании новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Вице-премьер поручил утвердить график и оснастить спорткомплекс «Ильичевец» необходимым инвентарем и оборудованием,

В совещании помимо Минспорта приняли участие представители Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минцифры, ФАДН и других ведомств.

Минобрнауки доложило, что ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях стабильно выплачивают зарплаты работникам вузов и научных организаций, стипендии студентам, а также социальные выплаты. До конца года переподготовку пройдут более 4 тыс. преподавателей и административно-управленческих кадров.

Дмитрий Чернышенко поручил министерству совместно с Росфинмониторингом организовать участие студентов вузов новых регионов в III Международной олимпиаде по финансовой безопасности.

Минэкономразвития подготовило предложения по восстановлению порядка 30 туристических объектов. Новые регионы получили 314 млн рублей на строительство модульных отелей в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Минцифры сформировало график установки спутниковых комплектов «Русский мир». Они помогут обеспечить связью 155 тыс. домохозяйств до конца года.

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