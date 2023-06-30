В Мариуполе на ярмарка трудоустройства 25 работодателей предлагали больше 3 тысяч вакансий постоянной и временной работы. Фото: ТГ/Толстыкина

Почти 20 тысяч вакансий на постоянную работу предлагают центры занятости ДНР. За минувшие полгода при содействии центров занятости в ДНР на постоянные рабочие места были трудоустроены более четырех тысяч человек. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- С начала года 2217 предприятий предоставили в центры занятости информацию о наличии 54449 свободных рабочих мест, в том числе 26819 предложений постоянной работы, - написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

Она отметила, что при содействии центров занятости на постоянные рабочие места с 1 января были трудоустроены 4287 человек. На сегодняшний день центры занятости располагают сведениями о наличии 21493 свободных рабочих мест, из них 19157 – предложения постоянной работы.

- Также центры занятости заключили с работодателями 992 договора на создание 12189 временных рабочих мест. Для трудоустройства на работы временного характера направлены 21850 человек. Сейчас в этих работах задействованы 8880 жителей, - рассказала вице-премьер.

Напомним, что 23 июня ДНР приняла участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В Республике мероприятие собрало участников на 21 площадке.

В Мариуполе 25 работодателей предлагали больше 3 тысяч вакансий постоянной и временной работы. Всего же в Республике в ярмарке участвовали свыше 300 работодателей, которые располагают более 13 тысяч вакансий.

В числе работодателей такие предприятия, как Донецкий металлургический завод, «Стиролбиофарм», Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, шахта «Комсомолец Донбасса», шахта «Ждановская», Енакиевский металлургический завод и другие.

Перечень отраслей, которые представляют организации-работодатели, впечатляет: угледобывающая и углеперерабатывающая, металлургическая, энергетическая, строительная, машиностроительная, автотранспортная, железнодорожная, коммунальная, сельскохозяйственная, а также сферы образования, здравоохранения, торговли.

- Всероссийская ярмарка трудоустройства у нас прошла впервые. Она уникальна по своему масштабу и наполнению. Ярмарка дала шанс огромному количеству людей, ищущих работу, найти те возможности и вакансии, которые подходят именно в его жизненной ситуации. Очень важно, что можно было пройти собеседование сразу у нескольких работодателей и выбрать наиболее привлекательный для себя вариант, - поделилась Лариса Толстыкина.

Кроме того, на площадках ярмарки соискатели могли узнать о возможности пройти профессиональную подготовку по интересующим направлениям и о той, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве.

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