Денис Пушилин рассказал о готовящемся наступлении ВСУ перед саммитом НАТО, ситуации на Южно-Донецком направлении и иностранных наемниках в Краматорске

Танкисты ведут огонь по вражеским позициям на Авдеевском направлении. Фото: Скриншот видео НМ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в прямом эфире программы «Время покажет» на телеканале «Россия 24» прокомментировал попытки контрнаступления со стороны Украины, а также рассказал о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения.

Глава региона отметил, что первая волна контрнаступления оказалась неудачной и принесла огромные потери для украинской стороны как в технике, так и в живой силе.

- Первый этап для Украины был неудачным ввиду того, что была возможность у наших подразделений подготовиться. В открытых украинских источниках они заявляют о 30 % уничтоженной техники,– сказал Денис Пушилин.

Говоря о готовящемся наступлении со стороны украинских вооруженных формирований перед саммитом НАТО, руководитель региона отметил, что недооценивать противника ни в коем случае нельзя.

- Количество техники и плюс еще те резервы, которые сохраняются у противника, говорят о том, что вторая волна может быть более интенсивной и более масштабной. Поэтому, конечно, наши подразделения сейчас к этому готовятся. И здесь я бы тоже, с другой стороны, не стал переоценивать и слишком опасаться каких-то там очень серьезных прорывов, занятия наших территорий, но будет нелегко, – подчеркнул Денис Пушилин.

Он также сообщил, что самые тяжелые сражения сейчас проходят на Южно-Донецком направлении.

- Мы видим постоянную активность, снарядного голода у противника мы пока не фиксируем, – рассказал руководитель ДНР.

По словам Дениса Пушилина, на Артемовском направлении ситуацию продолжают контролировать Вооруженные Силы РФ несмотря на постоянные хаотичные обстрелы со стороны ВСУ. В Марьинке и Авдеевке на данный момент не зафиксировано серьезных изменений. Есть успехи на севере Республики – на Краснолиманском направлении.

Глава региона также рассказал, о том, как он совместно с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетил передовые позиции под Авдеевкой.

- Вчера была возможность посетить подразделение на Авдеевском направлении, в частности 114-ю бригаду, с первым заместителем руководителя администрации Президента Сергеем Кириенко и пообщаться с ребятами, посмотреть как их боевой настрой, так и посмотреть в рамках тех планов, которые они выстраивают освобождение самой Авдеевки. Перспективы достаточно понятные, и рассчитываем, что здесь мы увидим улучшение позиций и в конечном счете освобождение Авдеевки, что не позволит противнику уже в той мере обстреливать Ясиноватую, Донецк и Макеевку, – констатировал Денис Пушилин.

Также руководитель региона отметил, что российскими подразделениями фиксируется участие иностранных наемников на стороне Украины.

- Они базируются сейчас преимущественно в Краматорске. Он достаточно благоустроен и приспособлен инфраструктурно. Поэтому удары со стороны российской армии, которые сейчас совершаются, нацелены на то, чтобы уничтожать и иностранных инструкторов в том числе, которые сейчас являются, по сути, прямыми участниками конфликта между нашими сторонами, – заявил Денис Пушилин.

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