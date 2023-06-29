Глава ДНР подписал законы об омбудсмене и дополнительных отпусках для госслужащих

Денис Пушилин подписал законы, которые были приняты на внеочередном заседании Народного Совета ДНР 22 июня. Фото: АГ ДНР

Законы «Об Уполномоченном по правам человека в ДНР» и «О ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках работникам с ненормированным рабочим днем в государственных учреждениях ДНР» подписал сегодня, 29 июня, врио Главы ДНР Денис Пушилин. Документы опубликованы на его официальном сайте.

Закон об омбудсмене вступит в силу через 10 дней после его опубликования. Этот нормативный правовой акт наделяет регионального уполномоченного новыми функциями в области правовой защиты. В частности, он имеет право направлять рекомендации государственному органу и должностному лицу относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав человека.

Кроме того, до окончания действия переходного периода в условиях военного положения омбудсмен может осуществлять деятельность по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате боевых действий или чрезвычайных ситуаций, участвовать в сборе информации и регистрации сведений о разыскиваемых лицах.

Также имеет право помогать переселенцам и эвакуированным, взаимодействовать с гуманитарными миссиями.

Законом о допотпусках, который вступил в силу с сегодняшнего дня, определяются условия предоставления отдельным работникам государственных учреждений Республики ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу в условиях ненормированного рабочего дня. Продолжительность такого периода не может быть менее 3 и более 14 календарных дней. Право на такой отпуск возникает у сотрудника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. При этом он может быть суммирован с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также другими дополнительными оплачиваемыми отпусками.

Оба закона были приняты на внеочередном заседании Народного Совета ДНР 22 июня.

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