Бывшим руководителям СБУ предъявлено обвинение за гибель сотен мирных жителей Донбасса

Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений в отношении мирного населения и российских военнослужащих. Фото: СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных ВСУ в отношении мирного населения и российских военнослужащих. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СКР.

В совещании приняли участие ряд руководителей СКР, а также руководители следственных управлений СКР по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Отмечается, что следователи продолжают фиксировать и расследовать факты преступной деятельности украинских вооруженных формирований в отношении мирного населения. В ходе расследования уголовного дела в отношении задержанных боевиков ВФУ установлено, что в марте 2022 года экипаж танка Т-80БВ в составе командира Коваля, наводчика Чумака и механика водителя Федоровича совершал обстрелы административных зданий и многоквартирных жилых домов в Мариуполе. Размер причиненного ими материального ущерба превысил 822 млн рублей. Фигурантам предъявлены обвинения в жестоком обращении с гражданским населением, покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, организованной группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти, и умышленном уничтожении чужого имущества общеопасным способом. Обвиняемые дали признательные показания.

За совершение в период с июля 2014 года по ноябрь 2016 года обстрелов гражданских населенных пунктов ЛНР и ДНР предъявлено обвинение бывшему председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку, который в это время осуществлял общее руководство проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате его преступных действий погибли 190 мирных жителей, в том числе 11 детей, получили ранения 380 граждан, среди которых 18 несовершеннолетних, разрушены или частично повреждены более 400 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.

Кроме того, предъявлено обвинение бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову, руководившему с ноября 2016 года по апрель 2018 года операцией против жителей Донбасса. В результате его преступных действий погибли 97 мирных жителей, в том числе 7 детей, получили ранения 156 граждан, среди которых 8 несовершеннолетних, разрушены или частично повреждены более 240 объектов инфраструктуры. Принимаются меры к их розыску и аресту.

Продолжается расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. В результате взаимодействия с Министерством обороны и другими оперативными службами собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. В настоящее время осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран.

Также продолжается работа по идентификации погибших и поиску без вести пропавших участников СВО и мирных жителей Донбасса. К настоящему времени по результатам экспертных исследований установлены личности уже более 200 человек.

Только на территории ДНР следователями и криминалистами изучено свыше 800 уголовных дел о преступлениях прошлых лет, выявлены перспективные для раскрытия дела, принимаются меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности причастных лиц.

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