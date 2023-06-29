Золотой медалью «За особые успехи в учении» в ДНР награждены более тысячи выпускников школ

Помимо хороших показателей в учебе школьники порадовали и высокими достижениями вне учебных заведений. Фото: ТГ/Толстыкина

Золотой медалью «За особые успехи в учении» в ДНР награждены более тысячи выпускников. А дипломы российского образца получили свыше 23 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов. Об этом сегодня сообщила заместитель председателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина.

- Наши сегодняшние выпускники школ стали первыми выпускниками Донецкой Народной Республики в составе Российской Федерации и получили российские аттестаты, - написала в своем телеграм-канале Толстыкина.

В этом году 9-й класс окончили свыше 14 тысяч ребят и получили аттестат об основном общем образовании. Также из школьных стен вышли более 9 тысяч выпускников 11-го класса, им вручены аттестаты о среднем общем образовании.

- Приятно отметить, что более одной тысячи ребят награждены золотой медалью «За особые успехи в учении». Помимо хороших показателей в учебе наши школьники радуют и высокими достижениями вне учебных заведений. Так, 21 ученик стал победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 68 ребят – призерами регионального этапа, - рассказала вице-премьер.

Она отметила, что также школьники стали победителями и призерами престижных интеллектуальных состязаний. Это всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение», всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ учащихся «Будущие Ломоносовы», олимпиада школьников «ТИИМ – Технологии. Интеллект. Информатика. Математика», XV международная олимпиада по интеллектуальной собственности для старшеклассников, всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» и другие олимпиады и конкурсы.

- Мы гордимся нашей молодежью – нашим будущим и надеждой нашей страны! - подчеркнула Лариса Толстыкина.

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