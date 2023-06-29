В Донецке ликвидируют последствия ураганного ветра с грозой

Разбитая крыша на сгоревшем здании супермаркета у "Топаза" Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Донецкие коммунальщики продолжают убирать последствия разгула сил природы. 26 июня с 13 до 15 часов в Донецке, части Макеевки, Кировском и других городах была сильная с гроза порывами ветра до 25 метров секунду. По улицам текли реки, падали деревья, ветром срывало части кровли. Без электричества осталось свыше ста тысяч абонентов в ДНР. Были проблемы с мобильной связью и интернетом.

Сорванные ветром листы кровли у "Топаза" Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Ликвидация последствия природного катаклизма завершается, но работы еще идут.

Так по состоянию на утро 29 июня на территории Донецкой Народной Республики осталось обесточено 63 трансформаторных подстанций, 4174 квартир и частных жомов без света.

Повсюду лежат распиленные деревья Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Очень много упавших деревьев, хотя дороги и тротуары уже свободны, на газонах и обочинах высятся груды спиленных веток.

Так было сразу после сильного ветра в понедельник Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

- Сережа, я тебя убью! - эмоционально восклицает дворник Валентина, вытирая пот с лица. Она пытается сдвинуть отпиленный бензопилой кусок ствола в ее рост и толщиной около 40 сантиметров. Неизвестный работник Сергей поленился распилить его тщательнее и обрубок просто неподъемный.

Ветки убрали с дороги, но не вывезли Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Ее напарница на старой детской коляске (вместо нормальной тачки, которой нет) вывозит ветки потоньше. За грудой зелени ее и не видно.

После шторма сваленные деревья лежали повсюду Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

И такое происходит почти в каждом дворе: дороги и тротуары освобождали от упавших деревьев в большой спешке, теперь стоит проблема вывоза этих «пиломатериалов».Тем временем некоторый объекты обстаются опасными.

Воронку просто забросали скошенной травой Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ

Магазин «Молоко» около завода «Топаз» сгорел 18 июня прошлого года из-за попадания украинского снаряда. Тогда полдня ВСУ обстреливали завод из американских гаубиц, погибли мирные жители, были жертвы среди пожарных.Разбитое и сгоревшее здание за год не снесли и ветер с грозой усилил разрушения: сорвал часть уцелевшей кровли. Один из металлических листов вынесло на проезжую часть улицы Куйбышева, он чудом никого не зацепил. Его убрали, а вот оставшиеся листы кровли представляют опасность. Как и деревья, которые надломились от ветра, но не упали… пока вновь не придет штормовой ветер.

МЧС ДНР НАПОМИНАЕТ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ

Если гроза застала Вас на улице:

избегайте открытой местности;

не стойте вблизи металлических предметов, линий высокого напряжения, рельс;

избегайте воды (удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 м);

найдите укрытие (магазин, подъезд).

Если гроза застала Вас в автомобиле, на мотоцикле или велосипеде:

Не покидайте автомобиль - металлический корпус защитит Вас, даже если молния ударит прямо в него;

лучше остановиться и переждать грозу;

покиньте велосипед (мотоцикл) и переждите грозу на расстоянии 30-50 м от них.

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