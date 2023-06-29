В Донецке ликвидируют последствия ураганного ветра с грозой

Разбитая крыша на сгоревшем здании супермаркета у "Топаза"
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
Донецкие коммунальщики продолжают убирать последствия разгула сил природы. 26 июня с 13 до 15 часов в Донецке, части Макеевки, Кировском и других городах была сильная с гроза порывами ветра до 25 метров секунду. По улицам текли реки, падали деревья, ветром срывало части кровли. Без электричества осталось свыше ста тысяч абонентов в ДНР. Были проблемы с мобильной связью и интернетом.
Сорванные ветром листы кровли у "Топаза"
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
Ликвидация последствия природного катаклизма завершается, но работы еще идут.
Так по состоянию на утро 29 июня на территории Донецкой Народной Республики осталось обесточено 63 трансформаторных подстанций, 4174 квартир и частных жомов без света.
Повсюду лежат распиленные деревья
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
Очень много упавших деревьев, хотя дороги и тротуары уже свободны, на газонах и обочинах высятся груды спиленных веток.
Так было сразу после сильного ветра в понедельник
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
- Сережа, я тебя убью! - эмоционально восклицает дворник Валентина, вытирая пот с лица. Она пытается сдвинуть отпиленный бензопилой кусок ствола в ее рост и толщиной около 40 сантиметров. Неизвестный работник Сергей поленился распилить его тщательнее и обрубок просто неподъемный.
Ветки убрали с дороги, но не вывезли
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
Ее напарница на старой детской коляске (вместо нормальной тачки, которой нет) вывозит ветки потоньше. За грудой зелени ее и не видно.
После шторма сваленные деревья лежали повсюду
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
И такое происходит почти в каждом дворе: дороги и тротуары освобождали от упавших деревьев в большой спешке, теперь стоит проблема вывоза этих «пиломатериалов».Тем временем некоторый объекты обстаются опасными.
Воронку просто забросали скошенной травой
Фото: Андрей ТЮТЮНИКОВ
Магазин «Молоко» около завода «Топаз» сгорел 18 июня прошлого года из-за попадания украинского снаряда. Тогда полдня ВСУ обстреливали завод из американских гаубиц, погибли мирные жители, были жертвы среди пожарных.Разбитое и сгоревшее здание за год не снесли и ветер с грозой усилил разрушения: сорвал часть уцелевшей кровли. Один из металлических листов вынесло на проезжую часть улицы Куйбышева, он чудом никого не зацепил. Его убрали, а вот оставшиеся листы кровли представляют опасность. Как и деревья, которые надломились от ветра, но не упали… пока вновь не придет штормовой ветер.
МЧС ДНР НАПОМИНАЕТ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ
Если гроза застала Вас на улице:
избегайте открытой местности;
не стойте вблизи металлических предметов, линий высокого напряжения, рельс;
избегайте воды (удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 м);
найдите укрытие (магазин, подъезд).
Если гроза застала Вас в автомобиле, на мотоцикле или велосипеде:
Не покидайте автомобиль - металлический корпус защитит Вас, даже если молния ударит прямо в него;
лучше остановиться и переждать грозу;
покиньте велосипед (мотоцикл) и переждите грозу на расстоянии 30-50 м от них.
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