Липецкая область к началу нового учебного года восстановит школу в Володарском районе ДНР

Школа была построена еще в 1964 году. Фото: Управление ЖКХ Липецкой области
Липецкая область восстановит школу в Володарском районе Донецкой Народной Республики к 1 сентября.
- Школу села Малоянисоль построили еще в 1964 году. Сейчас рабочая группа региона-шефа планирует заменить двускатную шиферную крышу на профнастил, - сообщили «КП» в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.
Школа была построена еще в 1964 году. Фото: Управление ЖКХ Липецкой области
Школа была построена еще в 1964 году. Фото: Управление ЖКХ Липецкой области
В школе обучается более сто шестидесяти учеников. Там же проходят занятия знаменитой малоянисольской школы вольной борьбы, двадцать пять воспитанников которой стали мастерами спорта.
Ранее сообщалось, что Амурская область отремонтирует детский сад в Амвросиевском районе Республики к августу.
Школа была построена еще в 1964 году. Фото: Управление ЖКХ Липецкой области
- Мастера демонтируют радиаторы отопления в спальнях садика, проводят демонтаж дверей и лудок, ремонтируют стены, облицовывают плиткой санузлы и меняют крышу, - рассказали в региональном Минстрое.
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